La Universidad de Granada presenta 'El refugio del Sol', una muestra sobre memoria, territorio y saberes textiles

La Madraza de la UGR alberga 'El refugio del Sol', una muestra de Sonia Navarro sobre memoria, territorio y saberes textiles - UGR

GRANADA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de La Madraza de la Universidad de Granada acoge 'El refugio del Sol', una exposición centrada en las tradiciones textiles y los materiales del entorno, especialmente la jarapa y el esparto, como dispositivos para pensar las relaciones entre cuerpo, territorio y memoria.

Así, a través de instalaciones y piezas textiles, la exposición aborda procesos de reutilización, saberes cotidianos y formas de vida vinculadas a la ecología mediterránea y a dinámicas de desplazamiento.

Según relatan en un comunicado, 'El refugio del Sol' es un trabajo de la artista Sonia Navarro comisariado por Domingo Campillo, Antonio Collados y Marisa Mancilla y forma parte del programa expositivo conmemorativo del V Centenario de la Universidad de Granada. Este proyecto se integra en el ciclo Buscar el fresco de Granada, impulsado por La Madraza Centro de Cultura Contemporánea de la UGR, con la colaboración de Fundación Unicaja.

La muestra hace un recorrido en el que incorpora una memoria local atravesada por dinámicas de desplazamiento humano y animal, así como por estrategias históricas de protección frente al clima, planteando una reflexión sobre la permanencia y la transformación de los materiales y sus usos.

El proyecto se completa con un programa de mediación y actividades educativas que incluye visitas guiadas para público general y familiar, talleres y recorridos específicos para centros educativos, así como una visita inaugural. Estas acciones buscan ampliar la experiencia de la muestra y activar el espacio expositivo como entorno de aprendizaje compartido.

Durante el acto de presentación de la exposición a los medios de comunicación, la vicerrectora de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales de la UGR, Marga Sánchez Romero, ha explicado que 'El refugio del sol' se integra en el proyecto 'Buscar el fresco en Granada', una iniciativa que reúne cuatro exposiciones de arte contemporáneo con las que la UGR conmemora su quinto centenario.

Según ha señalado, el programa plantea un diálogo entre creación artística y contexto histórico con el objetivo de celebrar los 500 años de la institución a través de propuestas concebidas específicamente para distintos espacios universitarios de la ciudad.

En este mismo marco, el director de La Madraza y comisario de la exposición, Antonio Collados, ha destacado que esta muestra constituye la segunda exposición del ciclo, tras la inaugurada en el Hospital Real, y subrayado la relevancia de acoger en el Palacio de la Madraza el trabajo de Sonia Navarro, artista egresada de la UGR.

Collados ha descrito el proyecto como "un auténtico lujo" para la universidad y ha puesto el acento en los vínculos de la exposición con el espacio que la alberga, así como en su diálogo con las artesanías, el textil y las culturas históricas del territorio, elementos que articulan el sentido del programa conmemorativo del V Centenario.

Por su parte, el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, ha reafirmado el compromiso de la entidad con la Universidad de Granada y con la celebración de su quinto centenario, y ha señalado que para la Fundación es "un honor seguir colaborando" en este proyecto cultural.

En su intervención, ha destacado la trayectoria y proyección de Sonia Navarro, a la que definió como "una de las artistas de su generación más importantes", y explicado que el apoyo de la Fundación se enmarca en su apuesta por la educación y la cultura, así como en el interés por acompañar a la UGR en iniciativas de especial relevancia artística y social.

Finalmente, la artista Sonia Navarro ha agradecido la oportunidad de regresar a Granada de la mano de la universidad y de la Fundación Unicaja y ha afirmado que presentar su trabajo en este contexto supone "una alegría inmensa", y ha recordado su etapa formativa en la Facultad de Bellas Artes de la UGR.

Navarro recuerda que 'El refugio del sol' articula una reflexión en torno a los saberes tradicionales del textil, el trabajo de las mujeres en el ámbito rural y la sostenibilidad de materiales como el esparto y las jarapas, estableciendo un vínculo entre su lugar de origen y Granada a través de la memoria del territorio, la herencia cultural y el diálogo entre pasado y presente.

La exposición se puede visitar hasta el próximo 3 de julio en la sala de exposiciones del Palacio de La Madraza, de lunes a sábado, de 11 a 14 horas y de 17,30 a 20,30 horas.

Sonia Navarro, formada en Bellas Artes y máster en Fotografía, aprendió costura y sastrería de sus abuelas antes de desarrollar una trayectoria artística reconocida con premios como la Beca de Roma y el Premio de Artes Visuales y Fotografía del Ministerio de Cultura.

Su obra ha sido presentada en galerías y centros de arte de España y del extranjero, y forma parte de colecciones institucionales como la del Museo Reina Sofía.

Desde hace más de una década, su trabajo investiga las estructuras de poder, especialmente aquellas que han contribuido al establecimiento de una jerarquía entre géneros, relacionando a las mujeres con el trabajo doméstico y la imposibilidad de movilidad, y reflexiona sobre la lucha constante de las mujeres contra las convenciones sociales establecidas.