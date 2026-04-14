Abierto en Sevilla el plazo de los Bonos de Consumo 2026: requisitos para establecimientos, plazos e importes

Archivo - Una mujer pasa junto a un establecimiento de la calle Tetuán adherido a la campaña del bono consumo, en una foto de archivo. - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este martes el inicio de la campaña del Programa de Bonos de Consumo 2026, por lo que los negocios podrán adherirse hasta el próximo 22 de mayo a esta iniciativa, que tiene como objetivo "fomentar e impulsar el desarrollo de la economía local".

Según el documento de normas reguladoras de adhesión al referido programa, consultado por Europa Press, las medidas tienen como finalidad "el acercamiento de los consumidores" y el "mantenimiento y recuperación del tejido empresarial de proximidad local".

PLAZOS

De esta forma, desde el 14 de abril y hasta el 22 de mayo tendrá lugar el primer plazo de adhesión al programa, mientras que la segunda fase se desarrollará entre el 1 de octubre y el 20 de noviembre.

En contexto, el segundo plazo tiene un carácter complementario al primero, es decir, quien hubiera sido admitido como establecimiento adherido en la primera campaña, no tendrá que volver a presentar solicitud en el segundo plazo.

REQUISITOS PARA LOS COMERCIOS

Aquellos establecimientos comerciales de Sevilla que opten a participar en la campaña deberán, en primer lugar, solicitar su adhesión al mismo y, posteriormente, cumplir una serie de requisitos.

Así, los negocios deberán estar definidos como microempresas, es decir, contar con menos de diez trabajadores y un volumen de negocios anual o balance general que no supere los dos millones de euros.

Además, deberán disponer de un establecimiento abierto al público en el término municipal de Sevilla y desarrollar su actividad en alguno de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluidos en la convocatoria.

Entre estos se encuentran el comercio al por menor de productos alimenticios, textil, confección, calzado y artículos de cuero, droguería, perfumería y cosmética, así como herbolarios, artículos para el hogar y la construcción, bienes usados como muebles y enseres domésticos, instrumentos musicales y otros comercios al por menor.

También se incluyen los servicios de alimentación en restaurantes, cafeterías y bares, agencias de viajes, lavanderías y tintorerías, peluquerías y centros de belleza, servicios fotográficos y de fotocopias, servicios de enmarcación, así como determinados profesionales como pintores, escultores, ceramistas, artesanos, grabadores y artistas similares.

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA

Para poder participar en la campaña, los nuevos establecimientos que no se hayan adherido con anterioridad tendrán que realizar la inscripción a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Así, deberán facilitar la información y documentación requerida en el momento, como el nombre o apellidos, fotografía del establecimiento, aceptación de condiciones o identificación de la cuenta bancaria para efectuar los importes de los bonos.

Por su parte, aquellos que hubieran solicitado su participación en el Programa de Bonos Consumo 2025 y hubieran sido admitidos deberán ratificar su intención de continuar. Para ello, podrán comunicarse con el Consistorio a través de la sede electrónica en el apartado dedicado a ello y seleccionar los campos habilitados, en los que deberán asegurar su definición como microempresa o su apertura al público en el término municipal de Sevilla, entre otros.

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

El referido documento destaca, entre otras cuestiones, que el desarrollo de la campaña abarca desde la solicitud y adquisición del bono por el consumidor hasta su encaje en el establecimiento y posterior pago, que será llevado a cabo a través de una entidad colaboradora.

Además, los negocios dispondrán de un distintivo para mostrar a la ciudadanía la posibilidad de canjear los bonos en esos puntos de compra, en el que figurará el nombre de 'Campaña de Bonos al consumo de Sevilla'. Los bonos tendrán un valor nominal de 25 euros de los que el consumidor aportará 15 euros y el Ayuntamiento los 10 euros restantes.

Como en ediciones anteriores, cada consumidor podrá adquirir un máximo de cinco bonos, que se emitirán a nombre del solicitante y tendrán, por tanto, carácter personal e intransferible. Cabe mencionar que no se podrán acumular a la misma compra bonos de distintos titulares y el importe de cada bono no podrá fraccionarse.