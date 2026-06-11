Aena licita por 5,26 millones una planta solar fotovoltaica para autoconsumo en el Aeropuerto de Sevilla

Archivo - Un avión de Vueling se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa española de gestión de infraestructuras aeroportuarias Aena ha licitado por 5.260.872,45 euros el desarrollo de una planta solar fotovoltaica en el Aeropuerto de Sevilla.

Según ha expresado la propia entidad en una nota de prensa, la instalación, que será para autoconsumo, se ubicará dentro del propio recinto aeroportuario y ocupará cerca de cinco hectáreas de superficie.

La empresa adjudicataria del contrato habrá de redactar el proyecto, acometer la obra, poner en marcha el campo solar y cubrir un año de mantenimiento del mismo, si bien los trabajos tendrán un plazo aproximado de ejecución de 32 meses.

La energía generada desde la planta se verterá a la red del aeropuerto a través de su central eléctrica, desde donde se distribuirá para alimentar el consumo de una infraestructura por la que cada día pasan más de 28.400 viajeros y en la que trabajan alrededor de 3.900 personas.