El aeropuerto de Sevilla estrena un parking exprés "con diez minutos de cortesía" y 164 plazas

El aeropuerto estrena un parking exprés, denominado P7, con 164 plazas para vehículos de diversos tamaños. - AENA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Sevilla acaba de poner en servicio un aparcamiento exprés, donde los diez primeros minutos de estacionamiento serán gratuitos.

Ubicado entre el túnel de Llegadas y el parking de los 'rent a car', el objetivo es ofrecer a los usuarios un área cercana al edificio terminal para estancias breves, que haga "más accesible y rápida" la carga y descarga de pasajeros, según informa AENA.

Además, este estacionamiento, denominado P7, también contribuirá a descongestionar los viales de acceso al aeropuerto, "donde habitualmente aparcan vehículos particulares para recibir a familiares, obstaculizando el tráfico y, en muchas ocasiones, vías naturales de evacuación para situaciones de emergencia".

El nuevo parking dispone de 164 plazas para vehículos de distinto tamaño, además de estacionamientos señalizados para personas con movilidad reducida.