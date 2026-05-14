Alcalá (Sevilla) abre hasta el 8 de junio el plazo de inscripciones para su carrera nocturna

Participantes en la Carrera Nocturna de Alcalá. - AYTO. DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto el plazo de inscripción de la XXVI Carrera Nocturna de la ciudad, que se celebrará el viernes 12 de junio a las 22,00 horas desde el Estadio Ciudad Alcalá.

En una nota de prensa, el delegado municipal de Deportes, Pedro Gracia, ha explicado que "la carrera nocturna, histórica en la ciudad, es mucho más que una competición: es una fiesta del deporte en la calle". "Animo a todos a inscribirse y disfrutar de una noche única, compartiendo deporte, ciudad y convivencia", ha añadido el edil.

En este sentido, el plazo se mantendrá abierto hasta el próximo día 8 de junio (5 euros) hasta las 15,00 horas de forma telemática y de forma presencial en la delegación de Deportes, en calle Ortega y Gasset s/n. Para la opción online, los interesados pueden hacerlo a través de este enlace: 'https://inscripciones.tecnocrono.com/inscripcion/xxvii-carre...- guadaira/'.

La cita contará con un recorrido urbano de 7.200 metros con salida (22 horas) y meta (cierre a las 23 horas) desde el citado estadio, ubicado en la avenida Santa Lucía. La carrera está abierta a todas las categorías a partir de los 18 años. La organización ha dispuesto los correspondientes seguros, bolsas para los corredores, aseos, duchas y avituallamiento líquido en los kilómetros 3 y 6 de la prueba.

Se entregarán trofeos para los tres primeros atletas masculinos y femeninos de la clasificación general, así como por categorías, y a los participantes locales y club con más participación. Los dorsales se podrán recoger de forma adelantada en la Delegación de Deportes los días 9 y 10 de junio de 9,00 a 13,00 horas, o por la tarde el mismo día de la prueba en las dependencias del Estadio de 19 a 21,30 horas.

Los dorsales de los participantes inscritos a través de un club serán recogidos por un responsable autorizado por el presidente del club incluyendo sello de la entidad deportiva. Se debe aportar listado con los datos identificativos de los socios inscritos.