Alcalá (Sevilla) aprueba la cesión de una nave para las prácticas del ciclo formativo de construcción del IES Hienipa

Entrada principal del IES Hienipa. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado en este último pleno la cesión de una nave industrial municipal del parque empresarial Cristalería al IES Hienipa para las prácticas de su ciclo formativo de Grado Medio de Técnico de Construcción, "muestra del compromiso del equipo de gobierno con la mejora de la oferta formativa y el empleo para la juventud".

Así lo ha expresado el delegado municipal de Educación y Desarrollo Económico e Industria, Pablo Chain, que ha especificado que trata de una nave de aproximadamente 500 metros cuadrados en la calle Cristalería Díez a la que el Ayuntamiento, además, va a dotar de los aseos correspondientes y demás servicios que se requieren para un espacio de formación, un área amplia para unas prácticas imprescindibles para dicha formación, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Chain ha hecho hincapié no sólo en los beneficios para los estudiantes, sino también para el sector constructivo y en general para toda la comunidad al suponer un impulso económico local: "La demanda social y empresarial por profesionales cualificadas en el ámbito de la construcción es evidente" y este ciclo contribuye a fomentar el empleo local con formación integral y adaptada a las necesidades del mercado laboral, "pero, además, la formación de técnicos en construcción proporciona la contratación de recursos humanos para la demanda existente, y puede general paralelamente un impacto positivo en la economía local al fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas".

Se trata de una visión conjunta de colaboración y esfuerzo para promover la educación y el empleo a través del respaldo a la formación profesional. De hecho, Chain ha destacado la coordinación y apoyo de la Mesa del Pacto por el Empleo, con el sector empresarial y sindical, y el impulso de la propia delegada de Empleo, Paula Fuster, que promovió un estudio pionero de necesidades de perfiles profesionales para el sector empresarial antes incluso de que el centro planteara al Consistorio ayuda la concesión por la Consejería de Desarrollo Educativo de nuevo ciclo formativo en Alcalá.

Al mismo tiempo, desde Empleo en colaboración con el resto de delegaciones, se desarrollan programas que caminan en el mismo ámbito, como las Escuelas de Empleo para jóvenes, los programas Alcalá Emplea en Verde, o el proyecto Relanza-T o el Eracis, que utilizan la formación cualificada para la mejora de la empleabilidad, como uno de los objetivos primordiales del Ayuntamiento por el empleo.