Alcalá (Sevilla) intensifica las actuaciones para el control de mosquitos y prevención del Virus del Nilo en su feria

Labores de preveción contra mosquitos transmisores del Virus del Nilo en el recinto ferial de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha intensificado las labores de control de mosquitos y prevención del Virus del Nilo Occidental de cara a su feria, que tendrá lugar desde este miércoles, 3 de junio, hasta el domingo, 7 de junio.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la intervención forma parte de la "gestión ambiental" que se está desarrollando en toda la ciudad dentro del Plan Municipal de Vigilancia frente al Virus del Nilo Occidental que desarrolla el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad.

En este sentido, la delegada del ramo, Luisa Campos, ha especificado que se presta "especial atención" a las alcantarillas de drenaje del recinto ferial, zonas de atracciones, puestos y accesos, arriates y espacios donde se acumule agua por cualquier circunstancia.

Asimismo, estos tratamientos se están intensificando no sólo en el real y en las zonas verdes colindantes, sino en las barriadas más cercanas al recinto y al propio río, aunque la delegada ha apuntado que se actúa "en el conjunto de la ciudad".

El dispositivo técnico incluye tratamientos larvicidas en imbornales, zonas estancadas y arroyos urbanos mediante métodos de control biológicos (BTI) que no son perjudiciales para el medio natural, permitiendo el desarrollo de depredadores naturales en estos hábitat y actuando con ellos de forma sinérgica.

Igualmente, incluye la revisión y seguimiento de hasta 150 puntos de control fijos instalados en diversas áreas de la ciudad por técnicos especializados, además de atención a avisos ciudadanos y revisiones adicionales en espacios verdes de uso frecuente.

Como recomendación, Campos ha incidido que el objetivo es "proteger la salud pública y el bienestar de los alcalareños", y ha añadido que "es vital" que se eviten acumulaciones de agua en macetas, cubos o fuentes, que se mantengan limpios los desagües y que se utilice repelente en las horas de más actividad como "medidas sencillas, eficaces y necesarias".