Alcalá (Sevilla) pide recursos sanitarios tras la marcha de un pediatra en Campo de las Beatas y traslada "tranquilidad"

Sevilla.-Alcalá de Guadaíra reclama un pediatra en centro de salud del Campo de las Beatas y pide refuerzo a la Junta - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La delegada de Salud Pública el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Lidia Ballesteros, ha subrayado este miércoles el problema de la falta de un pediatra del Centro de Salud del Campo de las Beatas, y ha hecho hincapié en la necesidad de que la Junta de Andalucía aumente los recursos en sanidad pública "especialmente para una zona que está experimentando un crecimiento masivo para la que el centro se ha quedado pequeño".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, Ballesteros ha mantenido una reunión con la dirección del Centro y ha trasladado "tranquilidad" a los vecinos.

"Ante la marcha inesperada de uno de los dos pediatras que atienden en este centro y las primeras incidencias en la atención, los pediatras de Alcalá y de municipios cercanos están reajustando los turnos y atendiendo a la población", ha asegurado.

Por otra parte, la delegada ha llamado la atención sobre una situación "recurrente" en los últimos años en la barriada, misma vez que ha defendido "una atención médica digna y de calidad para todos los alcalareños y alcalareñas ante la administración autonómica, que es la que tiene las competencias en Sanidad".