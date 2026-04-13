El alcalde de Sevilla insiste en que la ampliación de la Feria se llevará a cabo "sí o sí" en 2027

Imágenes del montaje de la Feria de Abril de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha remarcado este lunes que la ampliación de la Feria se llevará a cabo "si o si" el próximo año 2027. El Consistorio ha indicado que se ha remitido una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para la cesión "directa y gratuita", con transmisión de la titularidad, de tres parcelas de titularidad estatal situadas en Los Gordales, que forman parte del actual recinto de la Feria.

Según ha asegurado el primer edil en una atención ante los medios, dicha cesión "no hace falta" para que se lleve a cabo dicha ampliación puesto que el terreno tiene como uso "recinto ferial". Sanz ha señalado que se trata de una cuestión de "guardar las formas".

"Como lo que nosotros queremos hacer es ampliar ese recinto ferial, ampliar el número de casetas, no requeriría ningún tipo de autorización. Otra cosa es que en esa zona en la que queremos ampliar la feria, nosotros tuviéramos planteando hacer un parque hacer un colegio, hacer otro tipo de equipamiento", ha explicado el alcalde.

Sanz ha indicado que el Estado ha ido realizando distintos requerimientos de documentación, y "todos han sido atendidos". El Consistorio ha señalado que "pidió una aclaración sobre el proyecto de reordenación del recinto ferial, que fue respondida con un informe de Urbanismo y también se requirió un acuerdo formal solicitando la cesión de las parcelas que aprobó la Junta de Gobierno".