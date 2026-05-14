El alcalde de Sevilla recibe al Cajasol BM Proin tras lograr el primer ascenso sevillano a la Liga Asobal

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con la plantilla del Cajasol Sevilla BM Proin. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Salón Colón del Ayuntamiento a la plantilla del Cajasol Sevilla BM Proin tras certificar el pasado 2 de mayo su ascenso matemático a la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano español.

Los jugadores han estado acompañados por el presidente del club, Juan Ramón Jordán; el director deportivo, Juan Andreu; el entrenador, Víctor Montesinos, y el resto del cuerpo técnico, en un acto de reconocimiento institucional por un logro histórico para el balonmano sevillano. Según ha destacado el Consistorio en una nota, es la primera vez en los 75 años de historia de este deporte en la ciudad que un equipo sevillano competirá en la élite nacional.

Un éxito deportivo que, en palabras del alcalde, "hace que toda Sevilla se sienta orgullosa", ya que el equipo ha hecho realidad "un sueño muy esperado desde hace casi 50 años, contar con un equipo en la élite del balonmano español".

El alcalde ha recordado que "en Sevilla hemos tenido la suerte de disfrutar del deporte de élite en muchas y variadas modalidades, pero teníamos una espinita clavada en el corazón deportivo, nunca habíamos tenido un equipo en la élite en la máxima categoría".

"Con el paso del tiempo y de los años os daréis cuenta de la hazaña que habéis conseguido. Gracias a vosotros, Sevilla también es de primera en balonmano, un éxito fruto del trabajo bien hecho", ha afirmado el alcalde, quien ha destacado la labor de la dirección del club, el cuerpo técnico y, especialmente, de una plantilla que, "con mucho esfuerzo y corazón", ha logrado cumplir "sus sueños y los de muchas generaciones de sevillanos amantes del balonmano".

El Cajasol Sevilla BM Proin nació en 1978 como CD Balonmano Triana y, desde la pasada temporada, disputa sus encuentros en el Pabellón Municipal de Amate, tras dejar el CD El Paraguas. La próxima campaña, 48 años después de su fundación, el conjunto sevillano recibirá en Amate a algunos de los grandes clubes de la Liga Asobal, considerada una de las mejores competiciones de balonmano del mundo.