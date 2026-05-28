El alcalde de Sevilla señala que han llegado "al tope" marcado por la Junta en la regulación de viviendas turísticas

Archivo - Cartles de Viviendas de Uso Turístico. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que el crecimiento de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) se ha "desacelerado" este año con un 0,69 por ciento menos de licencias, misma vez que ha afirmado que el Ayuntamiento ha llegado "al tope de su capacidad para regular las viviendas turísticas" por el Decreto de la Junta de Andalucía.

Según ha detallado el primer edil en respuesta a una pregunta realizada por el Partido Socialista durante el Pleno ordinario de este jueves, la ciudad cuenta actualmente con 9.592 VUT y desde 2024 se han realizado 1.422 cancelaciones de licencias, lo que, para el alcalde, demuestra que la propuesta de limitación aprobada por PP y Vox en octubre de 2024 "está funcionando".

Asimismo, Sanz ha reafirmado que "no cabe un apartamento turístico más", pero ha señalado que el Consistorio "solo tiene alguna capacidad" para regular las VUT y que "ha llegado al tope" que marca el Decreto de la Junta de Andalucía para regular el turismo. "Hay alcaldes que están tomando medidas más valientes, pero tenemos el decreto que tenemos", ha asegurado Sanz.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha solicitado que el Ayuntamiento establezca la moratoria para "frenar el otorgamiento de nuevas licencias para VUT", rescate licencias de estas viviendas para dedicarlos al alquiler residencial y bonifique a los propietarios que "den ese paso".

Además, ha afeado que mientras que el alcalde declaraba que "no cabe un apartamento turístico más", ha concedido 2.465 nuevas licencias durante su mandato. "El problema no es solo jurídico, también es político. Hay ayuntamientos gobernados incluso por el propio Partido Popular que están actuando con mucha más determinación para proteger la vivienda residencial y los barrios", ha afirmado.

LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS SE DUPLICAN

Según ha detallado el primer edil en la sesión, en la actualidad, la ciudad cuenta con 9.500 viviendas de uso turístico en la ciudad, a pesar de las 1.200 cancelaciones de licencias realizadas desde 2024. A su vez, Sevilla contaba en 2024 con 240 AUT, frente a los 400 de la actualidad.

En esta línea, Sanz ha señalado que entre 2023 y 2024, crecieron un 11 por ciento las concesiones de licencias para VUT; se estabilizaron con un descenso del 0,54 por ciento entre 2024 y 2025 y "han consolidado su descenso entre 2025 y 2026 con una bajada del 0,69 por ciento.

En contexto, la Junta de Andalucía publicó el 2 de febrero de 2024, el decreto que permitía a los ayuntamientos andaluces limitar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona "por razón imperiosa de interés general".

Así, el 18 de octubre de ese mismo año, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó la limitación de las VUT a un máximo del diez por ciento sobre el total en cada uno de los 108 barrios de la ciudad, una medida con la que el Gobierno local pretendía "frenar en seco" las licencias para pisos de esta naturaleza en zonas "saturadas" como el casco histórico o Triana.

Esta medida salió adelante con el voto favorable de PP y Vox, ante las críticas de PSOE y Con Podemos-IU, que reclamaron al Consistorio una limitación "más dura y ambiciosa".