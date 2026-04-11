Alumnos sevillanos participan este domingo en una misión de observación en las elecciones generales del Perú

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SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo conformado por unos 20 alumnos y juristas, en su mayoría vinculados a la Universidad de Sevilla, participarán en una Misión de Observación Internacional sobre el terreno que se celebrarán en la capital andaluza relativa a las elecciones del Perú, previstas para este domingo, 12 de abril, con el objetivo de "contribuir al fortalecimiento de los estándares democráticos mediante una observación técnica, independiente y rigurosa del proceso electoral".

Así lo ha confirmado en una entrevista con Europa Press el Jefe Adjunto de la misión, Konrad Ridao, quien ha subrayado la importancia de iniciativas de esta tipología. "Hay que tener en cuenta que esta actividad busca observar el proceso electoral. Lo que hacemos es acompañar al votante peruano residente en Sevilla. Tomamos nota y escribimos un informe que manifiesta el funcionamiento y recomendará mejoras, si fuese necesario, incluso determinar que el proceso no se puede considerar democrático", ha explicado.

De hecho, Ridao incide en que, en estas elecciones en concreto, la Misión se realiza bajo el paraguas de la Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, en aras de observar "el comportamiento del ciudadano peruano sevillano". "Esto es importante porque el contexto político peruano nos muestra que la diferencia en las victorias electorales es mínima, por lo que estudiar cualquier tipo de herramienta que dote de transparencia el proceso democrático es muy relevante, eso también lo reivindicamos, la observación desde el exterior", ha apostillado el responsable.

Aquellos encargados de poner en marcha la misión buscaron, en primer lugar, voluntarios interesados en el proceso electoral. "Es una manera fantástica de observar el mundo real, especialmente para los estudiantes. Somos alumnos de grado, máster o profesores que tendremos la oportunidad de ver cómo funcionan los mecanismos que aseguran la democracia", ha resaltado.

A juicio del responsable, este proceso es "fundamental" para que los estudiantes puedan percibir "cierta responsabilidad" a sus espaldas. "Sales de los libros y percibes que, por primera vez, lo que has estudiado tiene importancia, que vale para algo", ha concluido.