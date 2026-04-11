Un año con "carencia" de ascensores en la Audiencia Provincial de Sevilla: "Es una sede vital, no se puede permitir"

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El responsable de CSIF Justicia en Sevilla, Miguel Millán, ha advertido de la falta de funcionamiento de cinco de los seis ascensores de los que, actualmente, dispone la Audiencia Provincial de Sevilla, una situación que se extiende hace "ya más de un año" y que, asegura, perjudica no solo a los trabajadores, que se ven "obligados" a subir hasta seis pisos de escaleras, sino también a la labor de servicio público que ostenta este edificio.

"Hemos denunciado esta situación ante la administración competente, en este caso la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Nos hemos hecho eco y hemos pedido solventar este problema, porque es su responsabilidad, el edificio es de su propiedad, así que ellos deberían hacerse cargo", ha expresado en declaraciones a Europa Press el responsable.

De hecho, Millán ha destacado que se trata de una sede judicial en la ciudad de una gran importancia y que acoge a un elevado número de personas al día, que "sufren" esta "carencia".

"No se puede permitir. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las personas que no pueden subir andando tienen que hacer cola en los ascensores. También las personas con movilidad reducida, que se ven obligados a esperar o subir con mucha dificultad para poder acceder a las instalaciones, claro", ha incidido.

Al respecto, fuentes de la Consejería de Justicia han asegurado a Europa Press la empresa especializada en el mantenimiento del edificio estuvo trabajando en los ascensores de la Audiencia Provincial el pasado martes y "quedaron operativos cinco ascensores". Por su parte, el sexto restante tiene prevista su reparación la semana que viene.

Asimismo, han asegurado que no se han recibido notificaciones de que estos ascensores estén averiados y que se encuentran a la espera de la recepción de material para la reparación de las instalaciones.