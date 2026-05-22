El antiguo túnel ferroviario de Alcalá (Sevilla) se convertirá en una vía peatonal y ciclista tras su rehabilitación

La alcaldesa de Alcalá, en el centro, visita las obras del antiguo túnel ferroviario para su conversión en vía ciclista. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, junto con el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, han visitado las obras de rehabilitación del antiguo túnel ferroviario que daba servicio al tren de los panaderos y que fue construido en 1873. Se trata de una obra integral de adecuación estructural, urbanización y mejora de las condiciones de seguridad accesibilidad y funcionalidad del paso subterráneo con la que se recuperará para el uso de ciudadanos.

La regidora ha señalado que es una "importante apuesta" por rescatar elementos patrimoniales del pasado de Alcalá para, al mismo tiempo, "proteger el medioambiente y fomentar el turismo al conectar el inicio del carril con el anillo cultural y el Monumento Natural de las Riberas del Guadaíra", informa el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, Jiménez ha destacado la calidad del diseño de una infraestructura que cuenta con financiación a partir del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y queda integrado en el sistema de movilidad metropolitana. Igualmente, ha enfatizado que "en los últimos diez años hemos recibido más de 42 millones de euros de fondos europeos que nuestro Ayuntamiento ha completado hasta superar los 65 millones de euros de inversión para cambiar nuestra ciudad, mejorar las infraestructuras, el patrimonio, el medioambiente, la movilidad y fomentar la inclusión social".

La alcaldesa ha resaltado la adecuación para su puesta en servicio del antiguo túnel del ferrocarril bajo el Cerro de San Miguel y el Recinto Fortificado. Para ello, se ha diseñado una nueva plaza de acceso desde El Perejil. El túnel tiene 370 metros de longitud y va desde la zona del Auditorio hasta el citado punto, donde se creará un nuevo espacio público ajardinado y con elementos de sombra. Contará con dos cámaras de visionado, megafonía, alumbrado y sensores.

"Es simbólico y significativo que podamos disponer de este paso y recuperarlo para su uso. La imagen será totalmente diferente, con un túnel iluminado con zona de carril bici y vías peatonales", ha añadido.

ILUMINACIÓN DEL ANTIGUO TÚNEL FERROVIARIO

La instalación de iluminación se resuelve mediante 90 proyectores de aluminio de 30wat de potencia dispuestos en la clave del túnel a una altura 4,50m y cada 8ml de recorrido, complementados con luminarias autónomas LED de emergencia con señalización integrada, instaladas lateralmente a 1,50m de altura, garantizando las condiciones de visibilidad y seguridad de evacuación del recorrido.

La gestión del túnel estará integrada en la plataforma ADG Smart City de Alcalá, incorporando un conjunto de soluciones tecnológicas orientadas a reforzar la seguridad, la información al usuario y la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Entre estas medidas se incluyen las pilonas automátcas y barreras para permitir, de forma remota, el acceso de vehículos de mantenimiento y de emergencia, así como para cortar el acceso peatonal cuando la situación lo requiera; la sensórica óptica inteligente para la detección de situaciones anómalas; los paneles de señalización variable en los accesos para informar en tiempo real; las bocinas de audio para la emisión de avisos y mensajes de evacuación; el alumbrado de emergencia con respaldo energético para garantizar la visibilidad en caso de incidencia; y un punto SOS de asistencia que permitirá solicitar ayuda de forma rápida y directa.