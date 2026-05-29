El artista Jorge Rico gana el primer premio del Concurso Internacional de Pintura de Paisajes de Alcalá (Sevilla)

Imagen del delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá, Cristopher Rivas, junto a los premiados en el Concurso Internacional de Pintura de Paisajes de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La obra titulada 'Tarde en Adufe', del artista alcalareño Jorge Rico Morales, se ha hecho con el máximo galardón del 53 Concurso Internacional de Pintura de Paisajes de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), al que se han presentado un total de 358 pinturas de diferentes nacionalidades.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el jurado ha querido destacar en el acta el "elevado nivel de calidad" de las obras llegadas a la segunda fase del concurso, así como la "satisfacción" por lo que consideran que será "una excelente exposición final", con un "diverso panorama" sobre la interpretación contemporánea del género pictórico del paisaje.

Esta edición del certamen ha recibido obras de Barcelona, Madrid, Asturias, Segovia, Burgos, Valencia, Murcia, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Málaga, así como otras del extranjero procedentes de Letonia, Chile, Italia, México, Brasil o Argentina, entre otros.

En esta línea, el delegado de Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha celebrado durante la inauguración de la muestra, que la calidad de las obras presentadas "reafirma el prestigio del concurso alcalareño en los circuitos artísticos de la pintura nacional e internacional", así como ha reivindicado al municipio como "cuna del paisajismo sevillano del siglo XIX y principios del XX".

Por otro lado, El primer premio ha sido dotado con 3.500 euros; 2.900 euros para el segundo, logrado por José Luis Romero, con 'Doñana desde el Cerro de los Ángeles V' y 2.300 euros para Julen Oroz por su tercer premio con 'Cuando la tarde moría'.

Tras la primera selección del jurado, pasaron a la segunda fase un total de 50 obras, que pasaron el proceso de calificación en el Museo de la ciudad durante la mañana del pasado de mayo.

Entre los acuerdos adoptados, destaca la selección de 37 obras que van a formar parte de la exposición inaugurada este pasado jueves en el Museo de la ciudad, que se podrá visitar hasta el próximo 28 de junio.