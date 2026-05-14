La Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla premia a Apralize y Nömad en la 26ª edición de sus galardones

Foto familiar en la entrega de la 26ª edición de sus Premios AJE Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla (AJE Sevilla) ha celebrado la 26ª edición de sus Premios AJE Sevilla, en los que ha reconocido a la startup Apralize, del municipio de Pilas, y a la empresa Nömad, de la capital hispalense.

En la modalidad de Iniciativa Emprendedora, el jurado ha distinguido a Apralize por su propuesta innovadora y su potencial de crecimiento. En esta categoría también han competido MercurIA System, Downtown Area, SPQRT, Pliggo, Micora, Kosmosis Water, Ateni y Corbatas Minerva, según ha informado la organización en una nota.

Por su parte, el premio a la Trayectoria Empresarial ha recaído en Nömad, reconocida por su consolidación y posicionamiento en los ámbitos del marketing, la comunicación y la inteligencia artificial. En esta categoría también han participado Concilia Consultores - Gesyou, Cookstorming y FVS Group.

La gala ha contado con la asistencia del vicepresidente de Prodetur-Diputación de Sevilla, Rodrigo R. Hans; el director general de Fomento del Emprendimiento de la Junta de Andalucía, Francisco Javier González; el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel; la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas; el presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, Iván Pestaña; el vicepresidente de Ceaje y presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro; y el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez.

Asimismo, han asistido representantes de administraciones públicas, organizaciones empresariales, colegios profesionales, la Cámara de Comercio de Sevilla, así como numerosos empresarios y emprendedores.

Durante su intervención, el presidente de AJE Sevilla ha destacado que "estos premios representan desde hace 26 años el reconocimiento al talento, al esfuerzo y a la capacidad de emprendimiento de los jóvenes empresarios sevillanos". Además, ha subrayado que "Apralize y Nömad simbolizan el espíritu innovador y la capacidad de generar empleo y riqueza en nuestra provincia, en un año especialmente significativo por el 35 aniversario de AJE Sevilla".

Pérez también ha puesto en valor el papel de la asociación como apoyo al ecosistema emprendedor: "Desde AJE Sevilla continuamos trabajando para ofrecer respaldo, oportunidades y herramientas a quienes deciden emprender, contribuyendo así al fortalecimiento del tejido empresarial sevillano".

Los Premios AJE Sevilla nacieron con el objetivo de reconocer la innovación, la consolidación empresarial y el esfuerzo de los jóvenes empresarios de la provincia, reforzando el compromiso de la asociación con el desarrollo económico y social de Sevilla. La 26ª edición de los Premios AJE Sevilla ha contado con el respaldo de Prodetur - Diputación de Sevilla, Garper Consultores & Abogados, Borja Sallago Arquitecto, Zeus Energía y Arquia Banca.