El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge el concierto de jazz 'Big Band Guadaíra' con más de 200 asistentes

Imagen del concierto celebrado al aire libre en el Ciclo 'Música en la Naturaleza'. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Parque Hermanos Machado de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido en la noche de este pasado jueves el concierto de jazz, 'Big Band Guadaíra' dentro de la III edición de 'Música en la Naturaleza', al que asistieron más de 200 personas.

Según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, la jornada ha contado con "grandes piezas musicales de jazz", un género o estilo musical que surge de la mezcla de diferentes melodías y ritmos afro-norteamericanos, "y del que disfrutaron más de 200 personas", en un ciclo musical que propone "disfrutar del ocio al aire libre poniendo en valor nuestro entorno natural y posibilitando el acceso libre y gratuito a la cultura de calidad".

Así lo ha reflejado el delegado de Cultura y Patrimonio, Christopher Rivas, junto a la responsable de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, que ha destacado que este tipo de propuestas contribuye a fomentar el disfrute de los parques como "lugares vivos, donde compartir el ocio con la familia y los amigos más allá del multitudinario uso para los paseos o el deporte".

Por su parte, Rivas ha expresado la filosofía de "descentralizar la cultura", facilitando su acceso para que forme parte de la vida de la gente, y que la ciudadanía "se sienta orgullosa de la variada programación cultural municipal".

En cuanto a 'Música en la Naturaleza 2026', las sesiones continuarán el próximo 20 de mayo con el Cuarteto Súbito en el Parque de la Concordia de Nueva Alcalá. La cita se cerrará en el Parque de San Francisco, uno de los espacios más bucólicos de Alcalá el 27 de mayo con la puesta en escena del proyecto Gamma Organ Trío del artista alcalareño Álvaro Gandul.