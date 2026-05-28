El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla) desbroza más de 153.000 metros cuadrados de solares municipales en un mes

Imagen de un trabajador de Aira Gestión Ambiental realizando tareas de desbroce y limpieza en una ladera de Alcalá de Guadaíra para prevenir incendios en el verano - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá (Sevilla), a través de Aira Gestión Ambiental, está desarrollando trabajos de limpieza y desbroce en distintos puntos del municipio, de manera que en en el último mes ha actuado más de 153.000 metros cuadrados acondicionados en parcelas municipales.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, en estos momentos, los operarios trabajan intensamente en las inmediaciones del Castillo de Alcalá, donde se han desarrollado actuaciones en las últimas dos semanas "debido a la complejidad del terreno y a la amplitud de la zona de actuación".

Además, estas actuaciones forman parte de planificación continua que "se refuerza" con la llegada de las altas temperaturas, para "reducir el riesgo de incendios" y mejorar la seguridad y el estado de los espacios públicos.

De esta manera, durante el último mes se ha actuado en 13 parcelas municipales distribuidas por diferentes zonas de la ciudad, entre ellas el entorno de Mar Mediterráneo, el Castillo de Marchenilla o los Pinares de Oromana.

Para llevar a cabo estos trabajos, la administración local emplea "maquinaria especializada y pesada adaptada a las características de cada zona", como tractores desbrozadores, máquinas Agria 9600 teledirigidas, desbrozadoras manuales, camiones Multilink y retroexcavadoras mixtas, permitiendo actuar "tanto en grandes superficies" como en "espacios de difícil acceso o con pendientes pronunciadas".

Paralelamente a estas actuaciones en parcelas municipales, la administración continúa desarrollándo estas mismas labores en distintas barriadas y calles del municipio, como Nueva Alcalá, Silos, Rabesa, Distrito Norte, Campo de las Beatas, Malasmañanas, Centro, Santa Lucía, Pablo VI, la zona de Oromana y Tren de los Panaderos, entre otras, donde "se han reforzado" las tareas de retirada de hierbas y vegetación espontánea en acerados, alcorques, medianas y espacios públicos.

De igual forma, el Consistorio acomete la limpieza y desbroce de solares privados "sobre los que hay en curso expedientes disciplinarios de la Delegación de Urbanismo" que, tras los preceptivos requerimientos, decreta esta intervención "en aras de la salubridad y seguridad" para, finalmente, cargar a la propiedad el coste de la limpieza y la sanción correspondiente.