El Ayuntamiento cierra un acuerdo de colaboración con Sevilla TechPark y el Círculo de Empresarios del parque

Acuerdo del Ayuntamiento de Sevilla con Sevilla TechPark y el Círculo de Empresarios del parque. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles un acuerdo estratégico de colaboración, suscrito por Sevilla TechPark y el Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark, para consolidar el liderazgo tecnológico de la capital coincidiendo con el XXV aniversario de la asociación empresarial.

El delegado de Cartuja, Álvaro Pimentel, ha señalado que el acuerdo busca "terminar de derribar los muros invisibles que históricamente han aislado al parque de los sevillanos, convirtiéndolo para la ciudad en un referente cotidiano de modernidad e innovación".

"El objetivo es garantizar que Sevilla siga siendo el nodo de innovación más relevante del sur de Europa mediante una hoja de ruta clara enfocada en la creación de empleo de alta cualificación", ha señalado el delegado, quien ha destacado el cambio de paradigma en la gestión municipal hacia el parque tecnológico y el entorno de la Cartuja.

"Este Ayuntamiento ha implementado un giro de 180 grados en la relación con nuestro activo económico más potente. Durante casi una década, la Isla de la Cartuja y Sevilla TechPark fueron tratados como compartimentos estancos, desconectados de la realidad urbana y huérfanos de mantenimiento básico. Ignorar este potencial era una irresponsabilidad que este equipo de gobierno no va a cometer, porque en nuestra gestión, la colaboración público-privada es un dogma de eficiencia", ha subrayado.

El nuevo protocolo prevé poner en marcha, entre otras acciones, programas de divulgación y una integración urbanística real que convierta al parque en un eje sustancial de la estrategia de ciudad de José Luis Sanz.

"Con esta alianza, las tres instituciones garantizan un marco de estabilidad para las empresas y centros de investigación, reforzando a Sevilla como un polo de atracción de inversiones tecnológicas a nivel internacional", ha incidido el delegado.

Pimente ha puesto en valor "la solvencia" de las cifras de Sevilla TechPark que cuenta con 567 entidades y una actividad económica que supera los 4.854 millones de euros. Este ecosistema de vanguardia es el lugar de trabajo diario de 29.159 profesionales, cuya labor es "fundamental para la competitividad económica de la región".

Por su parte, el Círculo de Empresarios, que ya supera el centenar de asociados, ha presentado su nueva imagen corporativa y una programación especial de encuentros para conmemorar sus 25 años de trayectoria. El rediseño de su identidad visual busca reflejar una organización dinámica y abierta, centrada en la unión entre investigación, talento y conocimiento.