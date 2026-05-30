El Ayuntamiento distingue a 30 personas y entidades con la Medalla de Sevilla 2026 en el Día de San Fernando

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el acto de entrega de los honores y distinciones de la ciudad de Sevilla por el Día de San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho entrega este sábado de las distinciones para el acto institucional del Día de San Fernando, patrón de la ciudad, una cita en la que el Consistorio ha distinguido a 30 personas y entidades con la medalla de Sevilla, así como el pintor español de arte abstracto Luis Gordillo y el torero Morante de la Puebla recibirán el título de Hijo Predilecto.

El acto ha tenido lugar en una gala que tiene como escenario el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), si bien los reconocimientos fueron aprobados en sesión extraordinaria y de forma unánime en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el pasado 14 de mayo. Los presentadores Juan y Medio y Eva Ruiz han sido los encargados de dirigir la gala.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reivindicado durante su discurso el talento como una de las principales señas de identidad de la ciudad, defendiendo a su vez el "papel histórico" de la capital andaluza en el desarrollo de la civilización occidental y ha apelado a la unidad política y social para afrontar los grandes retos de futuro mediante un 'Pacto por Sevilla'.

Así, Sanz ha destacado que Sevilla "ha sido históricamente la capital del talento" y que continúa siéndolo gracias al trabajo, la creatividad y el esfuerzo de personas y entidades que contribuyen al progreso de la ciudad en ámbitos tan diversos como la cultura, la ciencia, la empresa, la medicina, el deporte o la acción social.

El regidor ha subrayado que la jornada de San Fernando constituye una celebración de la condición de sevillano "sin etiquetas de ningún tipo" y un reconocimiento a quienes han ayudado a engrandecer la ciudad mediante su compromiso y dedicación. En este contexto, ha resaltado el papel de las cinco universidades sevillanas, que acogen a más de 80.000 estudiantes, y ha defendido que la creatividad, la audacia y el emprendimiento forman parte del ADN de Sevilla.

Asimismo, ha señalado asimismo que las distinciones reconocen este año a una treintena de personas y entidades representativas del talento sevillano en múltiples sectores, entre ellas profesionales de la medicina, empresarios, investigadores, artistas, periodistas, deportistas, comerciantes históricos, hermandades y organizaciones sociales.

Entre los galardonados citó a Alfonso Carmona; Cristina de Parias; Rosa Ostos; Margarita Cabanas; las empresas Insur y AgroSevilla; los empresarios Antonio Morera Vallejo y Rocío Medina; el fundador de Scalpers Borja Vázquez; Alter Technology; la galerista Juana de Aizpuru; los artistas flamencos Pepa Montes y Ricardo Miño; el arquitecto Alfonso Jiménez, los periodistas Álvaro Ybarra y Carlos Colón, así como distintas entidades culturales, deportivas y asistenciales de la ciudad.

PROPUESTA DE UN "PACTO POR SEVILLA"

Por otro lado, el alcalde ha lanzado una propuesta de consenso a los grupos políticos con representación municipal y a la sociedad sevillana en torno a un "Pacto por Sevilla" basado en varios compromisos estratégicos para el futuro de la capital. En primer lugar, ha planteado la necesidad de reclamar de forma conjunta al Gobierno central las inversiones pendientes en infraestructuras, independientemente del partido que ocupe el Ejecutivo nacional.

En este sentido, ha reclamado un acuerdo para defender proyectos como la finalización de la SE-40, el cierre del anillo de Cercanías, la conexión ferroviaria entre San Pablo y Santa Justa y la culminación de las obras del puente del Centenario.

Como segundo eje, ha defendido el respaldo a los desarrollos urbanísticos previstos en la ciudad con el objetivo de consolidar una población superior a los 700.000 habitantes y facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes sevillanos. Entre los proyectos mencionó el distrito aeroespacial de Santa Bárbara, el distrito portuario y el distrito tecnológico de Higuerón Norte, que contemplan la construcción de más de 23.000 viviendas.

Asimismo, Sanz ha propuesto un consenso para impulsar actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades entre barrios y combatir la exclusión social. "El hecho de que cinco de los doce barrios más pobres de España estén en Sevilla es un fracaso al que no debemos, no podemos resignarnos", ha afirmado.

Finalmente, el alcalde ha apelado a la unión y al compromiso colectivo, asegurando que la historia demuestra que "cuando los sevillanos hemos puesto nuestros intereses particulares por detrás de los colectivos siempre nos ha ido bien", y ha agradecido a los premiados su contribución al desarrollo de una ciudad "ambiciosa, pujante, orgullosa de su historia y esperanzada con su futuro".

LISTA COMPLETA DE DISTINCIONES

Al margen de los ya citados hijos predilectos de la ciudad, Casa Palacios y el establecimiento Blanco Cerrillo han sido reconocidos por ser "referentes de la hostelería que cumplen un siglo de vida", así como el bar El Tremendo, en concreto, las hermanas María del Rocío y Carmen Padilla "por los más de 60 años detrás de la barra de esta institución en la hostelería sevillana"; también como espacio emblemático tendrá un reconocimiento la histórica papelería Ferrer, en la céntrica calle Sierpes.

En la categoría de 'Contribución a la ciencia y la salud', la distinción ha recaído en Rosa Ostos, jefa de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Valme, y en Margarita Cabanas, jefa de servicio de la Unidad de Oftalmología del Virgen del Rocío.

El jinete olímpico sevillano Luis Astolfi ha sido distinguido en el apartado de 'Méritos deportivos', junto al Cajasol Sevilla Balonmano Proin, que "ha hecho historia al ascender a la primera división del balonmano nacional"; y por su 'Trayectoria profesional', el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos y presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, fundador en 1986 del Instituto Hispalense de Pediatría, y la directora de BBVA España, Cristina de Parias,

En la modalidad de 'Impulso económico y empresarial' han sido distinguidos el grupo Inmobiliaria del Sur (Insur) por su "contribución al crecimiento económico de la ciudad"; el presidente del Grupo Morera & Vallejo, Antonio Morera, "por su liderazgo ejemplar, basado en el emprendimiento basado en el mundo de los seguros desde hace más de 40 años"; Agro Sevilla, "presente en 80 países y convirtiéndose en un referente mundial en el sector agroalimentario", y la empresaria Rocío Medina, del Grupo Medina, calificada por el alcalde como "ejemplo de talento femenino, de liderazgo, innovación y compromiso con una agricultura moderna y sostenible".

En cuestión de 'Labor emprendedora y talento sevillano', recogerán la medalla el empresario sevillano y fundador de la conocida marca 'Scalpers', Borja Vázquez; la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, por el equipo Andalucía Racing Team (ARUS), "ejemplo de talento, innovación y de la formación de los jóvenes sevillanos" y la compañía aeroespacial 'Alter Technology'.

Por el fomento del arte, la cultura y el patrimonio serán destacados la galerista Juana de Aizpuru; a título póstumo, el humorista Pepe Da Rosa, por "trasladar el humor sevillano y andaluz a toda España"; la bailaora Pepa Montes y el guitarrista Ricardo Miño, y el arquitecto y catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfonso Jiménez Martín.

En referencia al fomento de las tradiciones de Sevilla recibirán la Medalla de la Ciudad la Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol y la Asociación Cultural Cabalgata Su Eminencia. Por su labor social, la Hermandad del Inmaculado Corazón de María, en Torreblanca; la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Club Deportivo Padre Pío y el citado Hogar Nazaret. Por último, en la categoría de 'Labor comunicativa' serán distinguidos el periodista y director de ABC de Sevilla, Álvaro Ybarra, y el también periodista Carlos Colón.