El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) acoge las Jornadas de Cultura Emprendedor con 120 estudiantes

Tercera edición de las Jornadas de Cultura Emprendedora, un programa en el que han participado 120 estudiantes del municipio de Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y la Asociación Empresarial de Mairena del Aljarafe (AEMA) han finalizado este pasado martes la tercera edición de las Jornadas de Cultura Emprendedora, un programa en el que han participado 120 estudiantes del municipio. Las sesiones se han desarrollado en Ariete, el acelerador municipal de recursos para la innovación y el emprendimiento tecnológico, ubicado en el Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (PISA).

Según ha informado el Consistorio en una nota, el programa ha incluido encuentros entre empresas y alumnado de distintos centros educativos de Mairena. La empresa Moana ha trabajado con estudiantes de Hostelería del IES Atenea; 3M Instalaciones ha compartido experiencias con alumnado de Electricidad del mismo centro; y Babel ha participado en una sesión con estudiantes del Centro Docente María y del IES Cavaleri.

La delegada de Desarrollo Económico y Emprendimiento, Otilia Padial, ha manifestado que "hacemos un balance muy positivo porque ampliamos horizontes profesionales a nuestra juventud en un ambiente de aprendizaje y participación y reforzamos la alianza con AEMA y con los institutos". Asimismo, la edil ha añadido que "para el futuro pondremos en valor las ideas empresariales de nuestros jóvenes".

Durante las jornadas, las empresas participantes han compartido con el alumnado experiencias reales relacionadas con la creación de negocios, la innovación, la tecnología y distintos sectores profesionales.

El programa ha permitido que los estudiantes conozcan de primera mano cómo funciona una empresa y qué oportunidades laborales existen más allá de los caminos tradicionales. Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para fomentar la empleabilidad, la formación y la cultura emprendedora entre la juventud de Mairena del Aljarafe, reforzando además la colaboración entre el Ayuntamiento, el tejido empresarial y los centros educativos del municipio.