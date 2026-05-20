El Ayuntamiento de Sevilla atribuye el cese del jefe del centro de control de la Policía Local a una decisión interna

Archivo - Policía Local de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, se ha pronunciado este miércoles sobre el cese del jefe del centro de control de la Policía Local advertido por CSIF y ha asegurado que se trata de una decisión llevada a cabo de forma interna por el jefe de la Policía Local, quien "hace los cambios para que su estructura de gobierno funcione".

"El jefe de la Policía Local ha tomado una decisión sobre las estructuras que él mismo dirige, creo que poco más podemos decir", ha señalado Bueno durante una rueda de prensa en el Consistorio.

A su vez, ha indicado que, bajo el único objetivo del buen funcionamiento de la estructura de gobierno, entiende que "es una decisión que ha tomado solo con esa intención", que debe ser "el criterio que rija cuando el jefe adopta una decisión".

"Es una decisión policial y poco más podemos decir. El jefe de la Policía Local es quien realiza los cambios en su estructura de mando para que funcione correctamente", ha afirmado.

En contexto, CSIF pedía formalmente al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, la revocación del cese del centro de control de la Policía Local, "dictando las órdenes oportunas para restituir de inmediato al subinspector en su puesto de trabajo". "Si realmente es necesario depurar responsabilidades, le instamos a que destituya al delegado de Seguridad y al jefe de la Policía Local, por la manifiesta incompetencia que vienen demostrando en la gestión".

CSIF señala que el pasado viernes tuvieron conocimiento de que el jefe de la Policía Local cesó de sus funciones al subinspector de la Unidad de Transmisiones, entre otros motivos, al responsabilizarle "directamente" de los "incidentes ocurridos las noches del 11 y 12 de abril, cuando el turno nocturno se quedó sin ningún operador disponible para atender las llamadas del 092"