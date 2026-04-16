El Ayuntamiento de Sevilla avanza con Four Seasons en el proyecto de apertura de un nuevo hotel en la Plaza Nueva

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, junto a los altos ejecutivos Four Seasons. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su delegación de Turismo y Cultura, ha mantenido una reunión de trabajo en Miami con altos ejecutivos Four Seasons para avanzar en el proyecto de apertura de un nuevo establecimiento en la Plaza Nueva. La delegación sevillana ha estado encabezada por la edil de Turismo y Cultura, Angie Moreno, quien ha valorado el encuentro como "muy productivo y decisivo para seguir consolidando a Sevilla como destino internacional de turismo premium".

En la reunión han participado Ricardo Suárez, Global Group Head of Development, y Francisco López Córdoba, Vice President Creative, Design Services Global, de la compañía, quienes han compartido los avances técnicos y estratégicos del futuro hotel. Durante la reunión, según ha informado el Consistorio en una nota, ambas partes abordaron temas vinculados al diseño hotelero, la integración urbana y los estándares de excelencia que caracterizan a la principal compañía de hospitalidad de lujo a nivel mundial.

En este contexto, ha detallado que uno de los principales acuerdos alcanzados ha sido la celebración de un acto simbólico de 'primera piedra' previsto para el próximo mes de junio 2026, que marcará el inicio oficial de las obras tras la finalización de los trabajos de acondicionamiento y la tramitación de la modificación de licencia. Este acto contará con la presencia de altos cargos de la compañía hotelera y representantes institucionales.

Asimismo, Angie Moreno ha destacado que "este proyecto supone un impulso extraordinario para la proyección internacional de Sevilla y para la generación de empleo y actividad económica en el centro histórico". Por último, ha subrayado que "la colaboración con una firma del prestigio de Four Seasons refuerza nuestra apuesta por un modelo turístico sostenible, de calidad y respetuoso con el patrimonio de la ciudad".