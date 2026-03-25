El Ayuntamiento de Sevilla contará con 220 desfibriladores para una "Semana Santa Cardioprotegida"

Desfibriladores para la Semana Santa de Sevilla - AYUNTAMIENTO SEVILLA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado este jueves que contará con 220 desfibriladores para garantizar una "Semana Santa Cardioprotegida". Con esta iniciativa, los servicios de emergencias "podrán actuar de forma prácticamente inmediata ante una posible parada cardiorrespiratoria en cualquier zona de alta aglomeración".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el servicio de Protección Civil contará con 72 desfibriladores dispuestos en sus vehículos.

Asimismo, como en años anteriores, también han realizado un recorrido previo por zonas próximas a los itinerarios de las cofradías para "detectar aquellos establecimientos o edificios públicos que cuentan con un desfibrilador".

Por su parte, la Policía Local contará por "primera vez" con 140 desfibriladores instalados en los patrulleros. La plantilla ha recibido un curso de formación para aprender a usarlos correctamente.

Los Bomberos de Sevilla dispondrán de 8 desfibriladores distribuidos entre los 4 parques y los vehículos. Los sanitarios del servicio han sido los encargados de instruir al personal en las formaciones rutinarias que recibe el Speis.

El objetivo de esta iniciativa es "reducir los tiempos de respuesta en caso de infarto o parada cardiaca durante los desfiles procesionales". Ante una parada cardiorrespiratoria la rapidez con la que se inicie la maniobra de reanimación cardiopulmonar básica "puede ser determinante para salvar una vida".