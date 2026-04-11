El Ayuntamiento de Sevilla finaliza nuevos tramos de carril bici que suman más de ocho kilómetros a la red ciclista

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un tramo del carril bici. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha finalizado la construcción de nuevos tramos de carril bici que suman más de ocho kilómetros nuevos a la red ciclista de Sevilla que supera los 200 kilómetros y continúa como la tercera ciudad española con más kilómetros de vías ciclistas, sólo por detrás de Barcelona y Zaragoza.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, algunos de estos tramos son el de acceso norte a Sevilla desde La Rinconada, de 2,5 kilómetros y una inversión superior a los tres millones de euros; el tramo que conecta la Avenida de San Jerónimo con la Avenida de la Biología, de 1,6 kilómetros y más de medio millón de euros; el situado entre la Ronda del Palacio de Congresos-calle Secoya, que cuenta con una longitud de 1,1 kilómetros y un presupuesto de 513.252 euros o los dos tramos ubicados en la Avenida de Jerez, el de la calle Iguazú y la Avenida de Finlandia, de 1,7 kilómetros y 600.000 euros; y el situado entre el Hospital Fremap y el cruce con la SE-30, de 690 metros de longitud cuyo presupuesto ha sido de más de un millón de euros.

Al hilo, la Administración local ha precisado que éstos últimos quedarán ampliados con un último tramo de 3,690 km más hasta conectar la capital con el municipio vecino de Dos Hermanas; será el del tramo comprendido entre el Cuartel de Alfonso XIII y la carretera de Isla Menor. Estas actuaciones han contado con una inversión superior a los 5,6 millones de euros.

En contexto, la mayoría de estos tramos forman parte forma parte de un paquete de nuevos proyectos de carriles bici de carácter metropolitano por los que ha apostado el Ayuntamiento hispalense para avanzar en la conexión con los municipios de La Rinconada, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra.

En concreto, se trata de un plan conjunto de estos cuatro municipios para la creación de una Zona de Bajas Emisiones que cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation. En concreto, esta iniciativa de las cuatro ciudades ha recibido 20 millones de euros procedentes de Europa para la ejecución en total de 16 proyectos de nuevos carriles bici, de los cuales a Sevilla corresponden nueve, unos recorridos ciclistas que se construirán en los distritos de Bellavista-La Palmera, Norte, Macarena, Este, Cerro-Amate y Sur.

Además, el Consistorio local ha concluido también los trabajos de reacondicionamiento del tramo entre la Avenida de la Paz y la Universidad Pablo de Olavide, una vía de unos 2,5 kilómetros y el del tramo del Muelle de la Sal, entre los Puentes de Triana y San Telmo.

Por otra parte, se construye un nuevo tramo en la Avenida de los Descubrimientos y Francisco de Montesino, ubicado en la zona de la Cartuja. Esta actuación viene a dar solución a la interrupción que actualmente existe en la vía ciclista que discurre por la Avenida Camino de los Descubrimientos a su llegada a la parcela del Pabellón de la Navegación. Está previsto también que se inicie próximamente las obras del carril de conexión Palmete-Padre Pío que tendrá una longitud aproximada de 1,2 km.