El Ayuntamiento de Sevilla invierte 690.000 euros en la nueva iluminación LED de cuatro campos de fútbol

Torres de iluminación objeto de intervención por parte del IMD para una mejora del consumo energético, en el campo de fútbol de Sevilla Este - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Instituto Municipal de Deportes (IMD), está invirtiendo 690.000 euros en renovar la iluminación de los de campos de fútbol de los centros deportivos La Doctora (Cerro Amate), San Antonio Drago (Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca), Hytasa (Cerro Amate) e Ifni (Bellavista-La Palmera), que a partir de ahora contarán con sistemas de control inteligente y criterios de alta eficiencia energética que reducirán el coste económico y mejorará de forma sustancial la luminosidad.

En concreto, se han sustituido en el campo de fútbol del CD La Doctora los antiguos proyectores de halogenuro del campo por tecnología LED y sistemas de control inteligente, con una inversión de 92.980 euros, y se van a cambiar también los del campo del CD San Antonio Drago, por importe de 90.000 euros. Además, en los CD Hytasa y CD Ifni, se van a instalar nuevos proyectores y nuevas torres de iluminación, con una inversión de 280.000 euros y 207.000 euros, respectivamente, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Esta importante actuación se engloba dentro del plan mejora de las instalaciones deportivas que está realizando el Ayuntamiento, en el que se llevan invertidos 21 millones de euros en estos tres años. "El PSOE nos dejó unas instalaciones deportivas abandonadas. Llevamos tres años trabajando para recuperarlas y hemos invertido ya 21 millones de euros para mejorarlas, para que la capital de Andalucía tenga las instalaciones que se merecen los sevillanos", ha destacado el alcalde, José Luis Sanz.

Esta iniciativa que está llevando a cabo el IMD es un "ambicioso proyecto de modernización técnica y sostenibilidad ambiental" centrado en campos de fútbol de los citados centros deportivos. El proyecto tiene como propósito principal implantar una tecnología de iluminación LED de alta eficiencia energética que va a transformar radicalmente las condiciones de juego con una importante mejora en calidad de iluminación y optimizará el consumo eléctrico de los complejos.

Con la transición a la tecnología LED, el IMD no solo logra una mejora sustancial en la visibilidad, uniformidad y calidad de la luz sobre el césped, sino que reduce drásticamente la huella de carbono y el coste económico asociado a la factura de electricidad.

REGULACIÓN LUMÍNICA SEGÚN NECESIDADES

La mejora en la iluminación introduce también un avanzado sistema de control digitalizado para gestionar el encendido y apagado de los terrenos de juego. Esta tecnología permitirá realizar una regulación lumínica precisa de los proyectores en función de las necesidades reales de cada momento, abriendo la posibilidad de programar diferentes "escenarios".

De este modo, se podrá adaptar la potencia de luz si se trata de un partido oficial, un entrenamiento nocturno o fútbol base, maximizando así el ahorro energético.