Ayuntamiento de Sevilla licita por 500.000 euros una fase para reforzar el servicio de desratización y control de plagas

Nueva fase de refuerzo del servicio de desratización y control de plagas en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Espacio Público, ha iniciado la licitación de una nueva fase del refuerzo del servicio de desratización y control de plagas, con un presupuesto de 500.000 euros y una duración de doce meses, con posibilidad de prórroga por otro año.

Según ha precisado el consistorio hispalense en una nota, este nuevo contrato supone un incremento del esfuerzo económico respecto a ejercicios anteriores. En términos comparativos, la inversión anual destinada a este servicio pasa de en torno a 83.000 euros en 2023 a 500.000 euros en esta fase, lo que implica un "aumento significativo" del volumen de recursos disponibles.

Asimismo, ha explicado que el contrato tiene por objeto reforzar las labores de prevención, vigilancia y control integral de organismos nocivos en espacios públicos e instalaciones de competencia municipal. Este refuerzo se ha articulado en tres fases sucesivas desde 2025.

Por un lado, la primera fase, con una inversión de 95.000 euros, se centró en un tratamiento de choque en las zonas con mayor presencia de roedores, con actuaciones intensivas en puntos sensibles de la ciudad y refuerzo de la atención a avisos trasladados por la ciudadanía.

La segunda fase ha supuesto la ampliación del dispositivo con una inversión de 200.000 euros durante cinco meses. Esta fase incorporó batidas sistemáticas en toda la ciudad y actuaciones programadas en la red de alcantarillado, espacios públicos y distintos equipamientos municipales, manteniendo al mismo tiempo la respuesta a las incidencias que se van comunicando.

Además, la tercera fase, que ahora sale a licitación, tiene como finalidad dar continuidad a ese refuerzo mediante un contrato de mayor duración y alcance. Con este nuevo contrato, el servicio abarcará actuaciones en vías públicas, jardines, parques, alcantarillado, solares y aceras, así como en colegios, pabellones deportivos, mercados de abastos y dependencias municipales.

El contrato contempla tanto actuaciones preventivas como intervenciones a demanda en función de los avisos ciudadanos o municipales. Este refuerzo supondrá la acción de tres equipos de seis profesionales, dotados con tres vehículos autorizados para el transporte de biocidas, un almacén regulado dentro del área metropolitana y todos los equipos de protección y herramientas necesarios.

De este modo, la Administración local ha señalado que las actuaciones emplearán métodos "eficaces y respetuosos" con el medio ambiente, productos seguros y sistemas que permiten intervenir de manera rápida y localizada en los focos detectados.

Además, se establecerá un seguimiento técnico continuo para evaluar la efectividad de cada intervención, reforzando las zonas con mayor actividad. En cuanto a la respuesta del servicio, las incidencias consideradas urgentes deberán atenderse en un plazo inferior a 24 horas, mientras que las ordinarias deberán resolverse en menos de 72 horas.

En la red de alcantarillado, prevé el empleo de biocidas adaptados a condiciones de humedad, con el objetivo de mantener la eficacia de los tratamientos en este tipo de espacios. En los entornos escolares y en las zonas frecuentadas por menores, se exige que los productos autorizados no actúen como disruptores hormonales, es decir, sustancias que puedan alterar el sistema hormonal, reforzando así la protección en espacios especialmente sensibles.

La evolución reciente de las incidencias registradas coincide con el refuerzo activado en las dos fases anteriores. En el primer trimestre de 2026, las incidencias comunicadas relacionadas con desratización se han reducido en más de un 38 % respecto al mismo periodo de 2025.

El delegado de Espacio Público, José Lugo, ha señalado que "este nuevo contrato permite dar continuidad al refuerzo activado en los últimos meses y mantener la capacidad de respuesta ante las incidencias que se registran en la ciudad".

Asimismo, ha indicado que "esta tercera fase completa y prolonga el dispositivo puesto en marcha, en coordinación con la labor ordinaria que desarrollan los servicios municipales competentes en materia de control de plagas".