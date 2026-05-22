El Ayuntamiento de Sevilla niega "censura" en la proyección del documental 'Salud no responde' de Mareas Blancas

Archivo - El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, en el Pleno del Ayuntamiento. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido este viernes la retirada de permisos a la Asociación Mareas Blancas, para proyectar el documental 'Salud no responde' en los centros cívicos de Pino Montano y Bellavista el pasado 16 de abril, en plena precampaña de las autonómicas, ante la acusación de "censura" emitida por Con Podemos-Izquierda Unida.

Según ha detallado el delegado en declaraciones en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno Local, en primer lugar se dio el permiso solicitado por las Mareas Blancas, pero tras un requerimiento del Partido Popular (PP), la Junta electoral de Zona de Sevilla "consideró que no podía celebrarse este acto en un centro público", por lo que decidieron revocar el permiso "para mantener la neutralidad".

En ese sentido, el portavoz de Con Podemos-IU, Isamel Sánchez, ha criticado la decisión, que ha calificado de "ataque muy grave contra la libertad de expresión", al no haber comenzado en ese momento la campaña. Además, ha señalado que la resolución era sobre otro municipio, Mairena del Aljarafe, y no de la capital. "Habéis utilizado el Ayuntamiento para defender al PP de Moreno", ha esgrimido Sánchez, que ha añadido que son las administraciones las que tienen que "guardar la neutralidad en campaña" y no las asociaciones y la ciudadanía.

Al respecto, Bueno ha justificado que "no se trata de censura", sino que son "las reglas del juego", y ha precisado que dicha asociación podía emitir dicho trabajo audiovisual "en cualquier lugar, pero no en los espacios municipales".

En contexto, el Ayuntamiento de Sevilla anuló el pasado 16 de abril, la autorización a Mareas Blancas para emitir el documental sobre la sanidad pública en Andalucía, denominado 'Salud No Responde', en el centro cívico Bellavista, después de que la JEZ de Sevilla, con fecha 7 de abril de 2026, declarase que la proyección del documental "vulnera lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Regimen Electoral General".

La JEZ indicó que el contenido suponía una crítica a la sanidad, "cuya gestión realiza un adversario político y vulnera el deber de neutralidad política que deben respetar los poderes públicos durante el período electoral", según destacó la resolución del Consistorio hispalense.

El documental 'Salud no responde' es un trabajo que "muestra la realidad de la sanidad pública andaluza, además, contada por los que están sufriéndola", según explicó el portavoz de Mareas Blancas en Córdoba, Antonio Baena, en su presentación, además de que fue realizado "de forma totalmente independiente gracias a un 'crowdfunding', sin ningún sindicato ni partido político detrás".