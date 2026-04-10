Ayuntamiento de Sevilla pide al PSOE que "Puente rectifique" sobre la Semana Santa y Muñoz llama a "rebajar el debate"

Archivo - Plaza de San Francisco con los palcos preparados para la Semana Santa de Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las últimas declaraciones del ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, sobre la Semana Santa de Sevilla en el Senado, donde afirmó que los ayuntamientos de Sevilla y Málaga "privatizaban la Semana Santa", ha provocado un cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento y el PSOE.

"No sé si la mejor manera de defender la religión es privatizar el espacio público para que la ciudadanía de Málaga o la de Sevilla no pueda disfrutar de su Semana Santa, qué es lo que hacen ustedes. Yo como vallisoletano le aseguro que eso jamás lo habría consentido como alcalde", puntualizó en el Senado en una respuesta al senador del PP Juan Ávila.

El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha lamentado las declaraciones este viernes y lo ha calificado de "un desprecio a la ciudad". "Unas declaraciones de forma tan grotesca y teniendo un total desconocimiento de la realidad de Sevilla. Por lo menos se pudiera informar un poco", ha señalado Bueno en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local.

En este sentido, ha pedido al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, que exija al ministro "una rectificación". "Yo creo que por mucho que sean del mismo partido el señor Muñoz no deber permitir que un ministro hable asi de Sevilla", ha reseñado.

Por su parte, Antonio Muñoz ha lamentado la actitud del Gobierno de José Luis Sanz, al que ha acusado de "utilizar cualquier excusa para confrontar con el Gobierno de España en lugar de centrarse en los problemas reales de la ciudad".

Sobre las palabras de Puente, el portavoz socialista ha apostado por "rebajar el tono del debate" y ha defendido que la Semana Santa de Sevilla "es un evento complejo, de enorme magnitud, que requiere organización, seguridad y responsabilidad por parte de todas las Administraciones".

"Invitamos a Óscar Puente a vivir la Semana Santa de Sevilla el próximo año, a conocer sobre el terreno su organización y singularidad, porque no se puede opinar con precisión sobre un evento tan complejo desde la distancia", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz socialista ha subrayado que "lo que esperan los sevillanos del Ministerio es avanzar en cuestiones clave para la ciudad", entre ellas la mejora de la conexión entre Sevilla y su aeropuerto, así como el impulso de otras infraestructuras necesarias".