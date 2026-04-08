El Ayuntamiento de Sevilla reanuda la licitación del contrato de limpieza de los colegios tras el rechazo de alegaciones

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación del Plan de Colegios Limpios. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reanudado este miércoles la licitación del contrato de limpieza de colegios tras el aval del Tribunal de Recursos Contractuales. Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, el Consistorio ha recibido la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, que "avala los aspectos fundamentales de los pliegos".

En este sentido, el tribunal ha rechazado las principales alegaciones presentadas por las asociaciones del sector, "confirmando que los criterios de solvencia, las exigencias de personal y los criterios de adjudicación cumplen la legalidad y son proporcionales a la dimensión del contrato".

El Gobierno municipal ha destacado que esta resolución "confirma el rigor técnico y jurídico con el que se ha trabajado desde el inicio, frente a las críticas que solo han generado incertidumbre en un servicio esencial".

Asimismo, ha subrayado que la suspensión del procedimiento "ha sido una medida cautelar habitual, ya superada", por lo que el proceso continúa ahora "con todas las garantías para asegurar un servicio de limpieza de calidad en los centros educativos públicos".

La decisión llega tras las críticas de los partidos de la oposición y la petición de explicaciones por parte de los sindicatos, con los que el Ayuntamiento cerró un acuerdo el pasado 27 de marzo para continuar la externalización del servicio "garantizando los puestos de trabajo ocupados actualmente en la limpieza en los colegios".

El Gobierno municipal ha subrayado "su compromiso con una gestión eficaz, transparente y centrada en mejorar los servicios públicos, frente a quienes intentan poner en duda el trabajo técnico sin fundamento".

Tras conocerse la paralización de la licitación este lunes, el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, aseguraba en un comunicado que el plan 'Colegios Limpio' "seguía adelante con todas las garantías".

Bueno indicaba que la paralización "entra dentro de la normalidad en contratos de gran envergadura" y defendía que "lo responsable es suspender temporalmente la licitación para que la Secretaría General analice y resuelva los recursos con todas las garantías jurídicas, en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y libre concurrencia".

Dos entidades de la patronal presentaron sendos recursos que "afectaban a un elemento esencial como la solvencia de las empresas licitadoras, es decir, su capacidad para prestar el servicio en condiciones adecuadas".

3,6 TRABAJADORES POR COLEGIO

El plan 'Colegios Limpios', aprobado por el Gobiern municipal en marzo, contempla, como mínimo, 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato. En total, los tres lotes suman 1.087.232 horas anuales mínimas de prestación del servicio, con refuerzo específico en periodos no lectivos.

Con el nuevo plan, el Consistorio ha asegurado que pasaran los colegios a tener un mínimo de 3,6 trabajadores de limpieza por colegio de media y 2,8 en el resto de edificios municipales.

El ámbito temporal del contrato se divide en dos grandes periodos. El primero comprende el periodo lectivo, del 1 de septiembre al 30 de junio, con un total de 201 días de prestación. El servicio continuará también en periodos no lectivos como verano, Semana Santa y Navidad.

El Ayuntamiento ha afirmado que la limpieza ordinaria se realizará todos los días lectivos en turnos de mañana y tarde, preferentemente en horario diurno, e incluirá tareas con frecuencias diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, adaptándose a imprevistos o cambios en el uso de los espacios.

Asimismo, se llevarán a cabo limpiezas generales en profundidad al inicio, mitad y final del curso, coincidiendo con los periodos no lectivos. En verano, el servicio contará con al menos tres cuadrillas móviles -una por lote- durante 38 días hábiles, que atenderán tanto centros con actividad como trabajos complejos de abrillantado, encerado, limpieza de cristales exteriores, cubiertas, rejas y pistas deportivas.

El contrato también contempla limpiezas especiales de carácter extraordinario ante emergencias como obras menores, incendios, vandalismo o fenómenos meteorológicos, garantizando una actuación en un plazo máximo de tres horas desde el aviso en caso de urgencia.

El Ayuntamiento ha indicado que cada lote contará con un director y tres encargados encargados de velar por la correcta ejecución del servicio. Asimismo, se implantará un sistema de valoración y control de calidad que permitirá disponer de información constante para mejorar de forma continua la prestación.

Como novedad, la empresa adjudicataria deberá disponer de una aplicación informática de gestión accesible desde smartphone, en la que se registrarán diariamente los servicios realizados, los centros atendidos, empleados y horarios, así como el control semanal de herramientas y productos disponibles.