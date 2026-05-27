El Ayuntamiento de Sevilla renueva la mediana de la avenida de Jerez con nuevos arbustos, palmeras y riego automatizado

Imagen de operarios de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla en labores de plantación del nuevo arbolado de la mediana de la Avenida de Jerez - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, avanza en la renovación paisajística de la mediana de la avenida de Jerez, en el distrito Bellavista-La Palmera, valorada en 207.726 euros y que dotará a esta vía de acceso al sur de la ciudad de nuevos arbustos y especies florales, como hibiscos y lagerstroemias, además de más de 3.700 agapantos y 28 palmeras reales, junto a un sistema de riego automatizado.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación se completará en las próximas semanas con la plantación de las nuevas palmeras, que "reforzarán la imagen paisajística de la mediana" y contribuirán a dotar a este eje de una composición vegetal "más moderna, ordenada y adaptada al clima sevillano".

Asimismo, la renovación incluye la demolición y retirada de los elementos existentes, el cajeado y renovación de tierras y la construcción de nuevos parterres con bordillos.

Además, se ha incorporado un sistema de riego completamente nuevo y automatizado mediante tecnología Solem, con tuberías, electroválvulas, programadores y estación base conectada, lo que permitirá optimizar el consumo de agua y mejorar la eficiencia en el mantenimiento.

Entre las mejoras desarrolladas, destaca igualmente la retirada del césped artificial, una actuación que favorece la sostenibilidad del suelo y del ecosistema, y que permite recuperar la vida del terreno, facilitar la filtración natural del agua de lluvia y reducir la erosión provocada por la capa sintética.

Del mismo modo, esta medida contribuye a disminuir la temperatura superficial de la zona y evita los compuestos químicos y microplásticos asociados al mantenimiento y la degradación de este tipo de materiales.

El nuevo diseño paisajístico combinará palmeras reales, arbustos y floraciones con una cubierta decorativa de picón volcánico sobre malla antihierba, una solución que reducirá las necesidades de mantenimiento y mejorará la eficiencia hídrica del conjunto.

Con ello, la mediana de la avenida de Jerez contará con un ajardinamiento más sostenible, funcional y mejor integrado en el paisaje urbano.

En este sentido, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha destacado que "estas actuaciones mejoran la imagen de la ciudad, optimizan el consumo de agua y permiten recuperar espacios urbanos como corredores verdes".

PLAN MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DE MEDIANAS

Esta actuación se integra en el plan municipal de recuperación de medianas impulsado por el Gobierno municipal, dotado con más de 1,8 millones de euros para intervenir sobre ocho "ejes estratégicos" de la ciudad, como las finalizadas en las avenidas de San Jerónimo, Torneo, Concejal Alberto Jiménez-Becerril, Kansas City y Ucrania, y las del eje Alfredo Krauss-Flota de Indias, que se están desarrollando.

En contexto, la avenida de Jerez también ha sido objeto recientemente de mejoras en materia de movilidad sostenible, con la ejecución de los dos primeros tramos del nuevo carril bici impulsado por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Estos trabajos han permitido incorporar a la calzada una vía ciclista desde la calle Iguazú hasta la avenida de Finlandia, junto al hospital de Fremap, y dar continuidad al recorrido hasta el cruce de la SE-30 junto al antiguo cuartel de Alfonso XIII.

En conjunto, estos dos primeros tramos suman cerca de 2,4 kilómetros de nuevo carril bici dentro de una actuación global de tres millones de euros que prevé completar la conexión hasta la Carretera de Isla Mayor y el término municipal de Dos Hermanas.