Ayuntamiento de Sevilla trabaja en el rediseño de los toldos de la Constitución y reconoce retrasos en los de San Telmo

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Imágenes De La Avenida De La Constitución De Sevilla Luciendo Los Primeros Toldos Instalados. A 22 De Agosto De 2025, En Sevilla (Andalucía, España). - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado, este miércoles, que trabaja en el rediseño de los toldos de la Avenida de la Constitución, que se encuentran en su fase final, mientras que los anunciados para el Puente de San Telmo sufren un retraso, no teniendo ninguna de las dos instalaciones fecha concreta.

Según ha contestado el delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno, en este momento "se está terminando" el diseño del entoldado de la Constitución, ante las críticas suscitadas por los instalados el pasado año.

En este sentido, una vez se finalice el diseño, se procederá a realizar una prueba para comprobar que "no rompan la estética" y que su instalación sea factible.

Asimismo, el delegado ha afirmado que aunque se trabaja en los toldos de la Avenida, que ha reconocido como "una apuesta de este Gobierno", la instalación definitiva de estos se desconoce, aunque Bueno ha descartado que estén funcionales antes del Corpus.

Por otro lado, el edil ha reconocido que los trabajos de entoldado del Puente de San Telmo sufren un retraso, provocado por las obras de instalación de los pórticos curvos metálicos desmontables, que se acometen en este enclave desde el pasado 8 de enero, y que han resultado ser de "mayor embergadura de la esperada", según ha apuntado Bueno.

Actualmente, la administración local trabaja en la colocación de sistemas de sombreado en las calles comerciales de Sevilla, que este año se extenderán a 30 vías del centro de la ciudad. El también primer teniente de alcalde ha anunciado que la instalación, que comenzó este pasado martes, estará concluída antes del "inicio oficial del verano".