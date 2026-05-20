Castilleja de Guzmán (Sevilla) inicia las obras para revalorizar el conjunto arqueológico del Dolmen de Montelirio

Archivo - Excavaciones arqueológicas en el Dolmen de Montelirio, en Castilleja de Guzmán, en foto de archivo. - ARCHIVO

SEVILLA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) ha informado del inicio de las obras del proyecto que "pondrá en valor y mejorará" el entorno urbano de la parcela arqueológica Dolmen de Montelirio, lo que supondrá "un verdadero paso adelante para el patrimonio del municipio", tal y como apunta la alcaldesa, María del Mar Rodríguez.

"Contamos con un bien único y el principal empeño de nuestro equipo de gobierno es conservarlo, ponerlo en relieve y mostrar al mundo la riqueza cultural que atesoramos en Castilleja de Guzmán", señala la regidora en una nota de prensa. Con estas intervenciones, "el Dolmen de Montelirio se convertirá en un lugar de encuentro, de aprendizaje y de orgullo para nuestra localidad. Será un espacio que respetará nuestro monumento y la zona natural que está integrada en el entorno del complejo arqueológico", puntualiza.

En este sentido, las obras se enmarcan dentro del conjunto del área incluida en la AUF Camas del Programa Complementario Edusi, tendrán un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto de 439.169 euros. Asimismo, María del Mar Rodríguez indica que después de su adjudicación en julio de 2025 y "tras una lucha permanente", el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán ha logrado la cuantía necesaria para "enfatizar nuestro patrimonio, ya que desde hace décadas no se había conseguido atraer un solo euro a este complejo arqueológico".

Desde el inicio han ido apareciendo "muchos inconvenientes que pusieron en peligro" su ejecución, pero ahora "se ve la luz al final del túnel: este es el principio del camino para convertir nuestro legado patrimonial en el centro de acción de nuestro municipio".

El proyecto del Dolmen de Montelirio se desarrollará por varias fases y ofrecerá "múltiples ventanas culturales" al visitante. La limpieza y los rasanteos en el monumento se realizarán de forma manual en las zonas más sensibles, protegiendo estrictamente el corredor y las cámaras funerarias del paso de maquinaria. Además, el entorno florecerá con una cuidada selección de vegetación autóctona --lavanda, jara, brezo, encinas y árboles de gran sombra--.

El nuevo recinto contará con accesos integrados en el paisaje y tres tipos de pavimentos diseñados para integrarse estéticamente. Por un lado, "la elegancia histórica se evidenciará con adoquines de basalto calizo, colocados a mano para las zonas de entrada e interpretación". Los senderos integrados serán los caminos interiores de material granular que "siluetearán" el trazado del corredor del dolmen.

MIRADORES Y UN TÓTEM DIGITAL

Además, habrá unos miradores con pasarelas y zonas elevadas para contemplar la belleza del entorno. La zona de interpretación ofrecerá un interesante viaje interactivo al visitante. Esta nueva zona de recepción estará techada con una marquesina de madera y equipada con tecnología de vanguardia, en la que se podrá disfrutar de una 'ventanas al pasado' con paneles expositivos interactivos que, mediante proyecciones cartográficas 2D y 3D geo-posicionadas, permitirán apreciar las partes ocultas del monumento enterrado, su arquitectura y su historia.

En el mismo espacio aparecerá el tótem digital, un punto interactivo de alta definición y sonido para sumergirse en la época prehistórica, además de una réplica a tamaño real que recreará de manera exacta un fragmento del corredor del dolmen (de 3 metros de longitud) gracias a los datos digitalizados de las excavaciones.

Finalmente, la maqueta táctil facilitará comprender el monumento al detalle, a partir de una espectacular maqueta. Todo este entorno contará con iluminación LED integrada en los pasamanos de madera y balizas de suelo para disfrutar de los atardeceres. Además, se instalarán bancos de diseño de hormigón pulido y madera, papeleras integradas, fuentes decorativas y un aparcamiento para bicicletas con el objetivo fomentar la movilidad sostenible.