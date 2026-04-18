CCOO alerta de una nueva muerte que eleva a 13 los fallecidos en accidentes laborales en Sevilla en 2026

Archivo - Trabajadores de la construcción en una obra en el centro de Sevilla, a 2 de septiembre de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha alertado este sábado de que Sevilla "sigue siendo la provincia andaluza con mayor siniestralidad laboral" tras fallecer un hombre al caerle una cuba de hormigón encima en la capital hispalense.

La víctima, de 37 años, eleva a 13 las personas que, en lo que va de año, han muerto en el trabajo, según ha indicado el sindicato en una nota en la que la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha lamentado que, "a las puertas del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora el 28 de abril, seguimos liderando el vergonzoso ranking de accidentes laborales mortales".

Según Tirado, "estos accidentes se deben al incumplimiento de la normativa vigente que existe sobre la planificación, la coordinación, la señalización y delimitación de las actividades que se producen dentro de los centros de trabajo y, en este caso, de las obras de construcción, y que impedirían que se produzcan este tipo de desgracias".

"En una provincia como Sevilla, donde se baten récords de beneficios empresariales, es realmente indignante que también pulvericemos récords en siniestralidad laboral mortal", ha señalado la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla.

La representante sindical ha añadido que "desde CCOO estaremos muy pendientes de que se esclarezcan cuáles han sido las causas de este fatal accidente y exigiremos que se depuren todas las responsabilidades en el caso de que existan".