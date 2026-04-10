Comienzan este lunes las obras de repavimentación en la Carretera de Su Eminencia en Sevilla

Imagen de las obras de repavimentación en el Puente del Cachorro de Sevilla. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha anunciado el inicio este lunes, 13 de abril, de las obras de repavimentación de la Carretera de Su Eminencia, ante las deformidades del pavimento que se han "intensificado" como consecuencia de las últimas lluvias.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las obras terminarán previsiblemente el viernes 17 y afectarán en concreto al tramo que discurre entre la Glorieta que enlaza con la Avenida de la Paz y la rotonda que comunica por un lado con calles del Polígono Sur como Luis Ortiz Muñoz o la Celestina y, por otro, sirve de acceso a las instalaciones del Real Club Pineda.

Los trabajos se desarrollarán en todo momento en horario diurno, entras las 7,00 y las 20,00 horas.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 357.000 euros e incluye la renovación de todo el firme con betunes y mezclas "de mejor calidad" junto con la construcción de un carril bici de 610 metros de longitud para dar continuidad al que discurre en paralelo a esta arteria de comunicación.

Para esta actuación, ocupará parte del arcén contrario como carril de circulación, espacio que se reforzará con una capa de aglomerado asfáltico en el nivel intermedio de 8 cm de espesor.

Con motivo de estas obras se establecerán desvíos de tráfico a través de las calles Luis Ortiz Muñoz y Escultor Sebastián Santos, además de por viarios como Victoria Domínguez Cerrato, Orfebre Cayetano González y Padre José Sebastián Bandarán.

OTRAS OBRAS EN EL ENTORNO DE SU EMINENCIA

En paralelo, el Ayuntamiento, a través de Emasesa, ha iniciado el pasado 23 de febrero las obras de renovación de las redes de abastecimiento de la Glorieta Los del Rio, ubicada en el distrito Bellavista-La Palmera.

La actuación se desarrolla en esta plaza ubicada entre la carretera de Su Eminencia y la avenida Manuel Siurot, con un plazo de ejecución estimado de dos meses y medio, por lo que su finalización está prevista para mediados del mes de mayo.

Esta actuación, que tiene como objetivo mejorar el servicio prestado, incluye, además, la sustitución de parte de la valvulería de la avenida Manuel Siurot y de la carretera de Su Eminencia.

El Consistorio ha indicado que las obras, que cuentan con un presupuesto de 175.070 euros, no suponen la interrupción del suministro de agua, ya que contemplan la instalación de redes auxiliares que garantizarán la continuidad del servicio.

Además de la renovación de las infraestructuras hidráulicas, el proyecto incluye mejoras en la accesibilidad de las calles afectadas. Para la ejecución de los trabajos será necesario realizar cortes parciales del tráfico rodado, mientras que para garantizar el tránsito peatonal se instalarán pasarelas provisionales que permitirán el acceso a viviendas y comercios durante el desarrollo de las obras.