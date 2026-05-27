Concluyen los trabajos de conservación en la azulejería de los Baños de Doña María de Padilla del Alcázar de Sevilla

Imagen de el pasaje de acceso al los Baños de Doña María de Padilla del Real Alcázar de Sevilla, tras trabajos de conservación en su azulejería - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Patronato del Real Alcázar, ha llevado a cabo actuaciones de conservación y mantenimiento en los zócalos de azulejería del pasadizo que conduce a los Baños de Doña María de Padilla desde el Jardín de la Danza, una intervención dirigida por la directora gerente del monumento, Ana Jáuregui, ha permitido garantizar la preservación de este destacado conjunto cerámico histórico perteneciente al recinto.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las paredes de este acceso a los Baños de Doña María de Padilla están revestidas por paños de azulejería de piezas polícromas de técnica lisa de gran calidad, atribuidos a Roque Hernández, suegro de Cristóbal de Augusta, uno de los grandes alfareros sevillanos de mediados del siglo XVI y en cuyo taller trabajó el propio Augusta como oficial.

En cuanto al diseño de estos zócalos, se componen de tres paños separados por guardillas de cadeneta delimitadas por encintados azules y coronados por un friso decorado con motivos de cartelas. En ambos laterales se repiten motivos decorativos simétricos, mientras que el paño central presenta una composición diferenciada.

El estado de conservación de estas piezas presentaba patologías causadas principalmente por la humedad contenida en los muros, las continuas fluctuaciones de temperatura y humedad propias de un espacio semiexterior, antiguas intervenciones realizadas con materiales inadecuados y la ausencia de un mantenimiento periódico continuado, de manera que los paños exteriores eran los más afectados.

Asimismo, entre los principales deterioros detectados figuraban acumulaciones de suciedad, eflorescencias salinas, concreciones, pérdidas de morteros de rejuntado, craquelados y desprendimientos del vidriado, así como disgregaciones y pérdidas de la pasta cerámica.

RESTAURACIÓN ESPECIALIZADA

Las actuaciones han sido ejecutadas por restauradores especializados siguiendo los criterios habituales de conservación de bienes culturales, de manera que "se ha priorizado la mínima intervención, la compatibilidad y reversibilidad de los materiales empleados y el respeto absoluto a los valores históricos y artísticos del conjunto".

De esta manera, los trabajos han consistido en la limpieza superficial de los azulejos mediante técnicas en seco y limpieza húmeda controlada, la eliminación de sales y concreciones, la fijación de zonas con pérdidas de adhesión del vidriado mediante inyecciones de resina acrílica, han añadido desde el Ayuntamiento.

Además, se ha acometido la retirada controlada de morteros de cemento añadidos en intervenciones anteriores, la consolidación de la pasta cerámica y la reintegración volumétrica de pérdidas mediante morteros de cal específicamente adaptados a las características originales de las piezas.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que "estas actuaciones reflejan la apuesta decidida por la conservación preventiva y el mantenimiento constante del patrimonio histórico".

A su vez, Bueno ha señalado que la conservación del patrimonio "requiere una planificación permanente y un trabajo técnico altamente cualificado" que permita intervenir "antes de que los daños sean irreversibles", para garantizar "protección y transmisión de este legado a las futuras generaciones".