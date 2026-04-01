Confirmada la autorización para el uso de la Plaza de España del Icónica Santalucía Sevilla Fest

Archivo - El artista, Chayanne durante el concierto en el Icónica Santalucía Sevilla Fest - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla han autorizado, un año más, el uso de la Plaza de España para el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026.

Así lo han confirmado fuentes municipales a esta agencia tras la información adelantada por Diario de Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, ya aseguró en noviembre que el festival se iba a celebrar este año en la misma ubicación "a la espera de una forma jurídica que dote de estabilidad al evento".

Al respecto, las mismas fuentes han señalado que "se sigue trabajando" en una ordenanza de uso de la Plaza de España, que salió a consulta pública durante el mes de noviembre.

Este texto tendría como objetivo "regular el funcionamiento de las actividades de carácter efímero" que se desarrollen en el recinto, teniendo en cuenta "la singularidad del espacio y su nivel de protección patrimonial".

Desde el Consistorio han asegurado que la nueva norma se elaborará "sin perjuicio" de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación de los Espacios Públicos del Conjunto Histórico.

"SE RENUEVA AÑO A AÑO"

Los organizadores de Icónica han reiterado en varias ocasiones que es un proceso "absolutamente legal" siguiendo las ordenanzas vigentes del Ayuntamiento de Sevilla. "No hay licitación pública, el Consistorio decide de forma indiscrecional", han subrayado.

En este sentido, han señalado que la concesión sigue el mismo modelo que otros festivales de la ciudad como el Interestellar y de España como las cesiones del Teatro Romano de Mérida. Asimismo, han indicado que la normativa actual recoge que la autorización se renueva "año a año" y establece un máximo de 45 días por evento. También ha remarcado que en caso de concurrencia, el Ayuntamiento "tendría la última palabra" sobre los usos, aunque han indicado que no se ha presentado una "propuesta similar" durante estos años.

Sobre el papel del Consistorio, los organizadores han dejado claro que el acuerdo con Contursa, empresa municipal de turismo, no "garantiza" la realización del festival durante un período largo de tiempo. Han insistido que el acuerdo firmado es un "compromiso" que da "estabilidad" de cara a los patrocinadores, pero que no supone una renovación del evento durante más de un año.

Por su parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, señalaba en la firma de este acuerdo en el mes de junio que Icónica Santalucía Fest tendrá un canon por celebrarse en la Plaza de España de 190.000 euros, con un incremento anual de 10.000 euros hasta 2031.

En paralelo, han anunciado la presentación de algunas propuestas de cara a la nueva ordenanza de usos de la Plaza de España que está preparando la Gerencia de Urbanismo. Los organizadores han pedido que el canon se destine "íntegro" a la conservación del espacio y deja abierta la posibilidades a que la nueva ordenanza si permita licencias de carácter "plurianual". "Estamos a favor de una nueva ordenanza", han indicado.

Sobre el estado del monumento, los organizadores han reiterado que "no existe ningún documento" que señale desperfectos en el espacio provocados por el festival. "Hemos puesto la Plaza de España en el foco", han defendido.

DOS DENUNCIAS ARCHIVADAS

En diciembre, la Fiscalía de Sevilla decretaba el archivo de la investigación abierta tras la denuncia presentada por dieciséis promotores culturales de toda España alegando presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Sevilla en la cesión de la Plaza de España de la ciudad hispalense a favor de la empresa Green Cow Music S.L para la celebración del Festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, de la que es promotora. Así, señalaba que "tras analizar la documentación recabada, los hechos denunciados no revisten caracteres de delito".

En una nota de prensa, consultada por Europa Press, el Ministerio Público recordaba que "la denuncia atribuía a los responsables municipales presuntos delitos de prevaricación, malversación y trato de favor, entre otros, alegando que la cesión de la Plaza de España para el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest se había realizado sin concurrencia pública durante los últimos cinco años y que se había prorrogado irregularmente hasta 2031".

No obstante, el decreto de archivo ha concluido al respecto que "no se ha producido una "resolución arbitraria" ni "omisión de trámites esenciales", elementos necesarios para el delito de prevaricación".

"Conforme a la documentación obtenida, las autorizaciones para el uso del dominio público se tramitaron conforme a la Ordenanza reguladora de la ocupación de los espacios públicos del conjunto histórico de Sevilla para actividades y eventos efímeros", ha apostillado al respecto.

En febrero, el Ministerio Público decretaba el archivo íntegro de las diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por Facua contra Green Cow Music, promotora de Icónica Santalucía Sevilla Fest, y contra el Ayuntamiento de Sevilla, por un presunto delito relativo al mercado y a los consumidores y de un delito sobre el patrimonio histórico.

El documento indicaba que "no constan hechos constitutivos de delito" y ha asegurado que el procedimiento de la celebración de Icónica "cumple con la normativa vigente", así como el cumplimiento por parte de la empresa del "derecho a devolución del precio de compra del abono o de la entrada si el evento no llegara a celebrarse o si hubiera una modificación sustancial en su desarrollo".

En cuanto al posible delito sobre el patrimonio histórico, la Fiscalía destacaba que "no se aprecia la existencia de derribo, alteración o perjuicio alguno sobre la Plaza de España o su entorno".