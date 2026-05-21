El Consejo Social de la UPO de Sevilla acerca al alumnado los valores de la cultura del esfuerzo con Toni Nadal

Toni Nadal e Ivan Pestana. - UPO

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) organiza un encuentro con Toni Nadal, una de las figuras más reconocidas en el ámbito del liderazgo, la disciplina y la cultura del esfuerzo, quien visitará por segunda vez el campus UPO. La actividad, dirigida especialmente al alumnado universitario y abierta también a la ciudadanía, se celebrará el 27 de octubre de 2026, a las 11,00 horas, en el Paraninfo, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Con esta iniciativa, el Consejo Social refuerza su compromiso con la formación en valores y acerca a la comunidad universitaria referentes que destacan por su trayectoria, su capacidad de inspiración y su experiencia en el desarrollo del talento, informa la institución universitaria en un comunicado.

Toni Nadal es conocido internacionalmente por su papel como formador y mentor de Rafael Nadal, a quien acompañó durante una parte fundamental de su carrera hasta convertirse en uno de los mejores deportistas de la historia. Su metodología, basada en la exigencia, la constancia, la humildad y la superación personal, se ha consolidado como un referente que trasciende el ámbito deportivo.

El presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña, ha subrayado que desde el Consejo Social trabajan "para acercar referentes reales que inspiren a nuestros jóvenes. El método Nadal representa una forma de entender la vida basada en el sacrificio, la disciplina y la mejora continua, valores que queremos impulsar desde la universidad hacia la sociedad".

El encuentro busca generar un espacio de reflexión e inspiración en torno a valores como el compromiso, la responsabilidad, la perseverancia y la cultura del esfuerzo, claves para el desarrollo personal, académico y profesional.

Con esta actividad, el Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide avanza en su papel como puente entre la universidad y la sociedad, al impulsar acciones orientadas a fomentar el mérito, el trabajo y la excelencia.