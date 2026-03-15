El Convento de Santa Clara de Alcalá (Sevilla) reabre sus puertas en el ciclo municipal de visitas guiadas

El Convento de Santa Clara, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha celebrado este sábado una nueva jornada del ciclo municipal de visitas guiadas al Convento de Santa Clara. Esta iniciativa, organizada e impulsada por la Delegación, tiene como objetivo "acercar a la ciudadanía uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la ciudad".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el programa alcanza este año su tercera edición y forma parte de la estrategia de la Delegación para abrir, contextualizar y poner en valor el patrimonio local menos conocido o habitualmente cerrado al público.

En concreto, las visitas guiadas permiten a los participantes profundizar en la historia, la arquitectura y la vida de los espacios que conforman el patrimonio de Alcalá, "fortaleciendo el vínculo de la ciudadanía con su legado cultural".

En contexto, fundado en 1597 y de carácter clausurado, el Convento de Santa Clara es uno de los lugares "de mayor valor histórico, artístico y simbólico de Alcalá". Gracias al ciclo de visitas, las personas asistentes pueden conocer de cerca elementos como la capilla, el patio andaluz tradicional o el obrador, además de descubrir la historia del convento y de la comunidad de Hermanas Clarisas que lo habita.

Según la Administración local, la "excelente respuesta ciudadana" ha consolidado esta propuesta dentro de la programación municipal. La edición anterior superó el medio millar de visitantes, lo que confirma el interés que despiertan este tipo de iniciativas de divulgación patrimonial "y la importancia de seguir reforzando este formato".

El ciclo, desarrollado con la colaboración del guía Alejandro Redondo Torres, "refuerza la apuesta municipal por hacer accesible a la ciudadanía un patrimonio que, por sus características, no forma parte de los circuitos ordinarios de visita, pero que ocupa un lugar central en la historia y la identidad de Alcalá".

Por su parte, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha valorado "la buena acogida de las visitas confirma la importancia de iniciativas culturales que acercan el patrimonio local a la ciudadanía, combinando educación, historia y cultura en un entorno único".

"Reitero mi agradecimiento a las Hermanas Clarisas por permitir que la ciudadanía alcalareña conozca el legado histórico y artístico que atesoran estos muros en pleno corazón de Alcalá, en la céntrica calle Nuestra Señora del Águila (calle La Mina)", ha explicado Rivas, al tiempo que ha concretado que "entre sus dependencias destacan una hermosa capilla, un patio andaluz tradicional y un obrador cuyos dulces gozan de merecida fama en toda la provincia, además de auténticas obras de arte".