Corpus Christi Sevilla 2026: precio de las sillas y cómo conseguir una para ver la procesión

Archivo - Procesión del Corpus Christi del pasado año, con la Custodia de Arfe al paso por la Avenida de la Constitución. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla pone a la venta desde el 1 de junio las sillas para la procesión del Corpus Christi 2026, que registran una subida generalizada de dos euros respecto al pasado año, con lo que el precio se sitúa en los 15 euros.

El día 1 de junio podrán adquirir las sillas aquellos usuarios que presenten tickets del año 2025 de la Avenida de la Constitución, calle Francos y Placentines (Palacio Arzobispal) y que deseen repetir ubicación este año. Para ello, pueden adquirirlos en las oficinas de la sede del órgano cofradiero, en el número 26 de la calle San Gregorio, junto a la Puerta de Jerez, en horario de 9,00 a 13,00 horas.

En el mismo punto de venta, pero en horario de 17 a 20 horas, será el turno para el público en general que desee sillas en los sitios anteriormente detallados.

El martes, 2 de junio, se ha reservado para los usuarios que muestren tickets del pasado año de Plaza de San Francisco, calle Sierpes, Cerrajería, Cuna y Plaza del Salvador y que deseen repetir ubicación. Como en el caso anterior, disponen del mismo horario matinal y del mismo lugar para la compra; eEn ese punto de venta, en horario de tarde, para el público en general que desee sillas en esos sitios.

El miércoles, víspera del Corpus, las sillas estarán a la venta para el público general en las oficinas de la sede del Consejo General de Hermandades y Cofradías solo en horario matinal.

Por el último, el jueves 4 de junio, celebración del Corpus Christi, la adquisición de sillas se desarrollará en las diferentes parcelas del recorrido de la procesión a partir de las 8,00 horas.