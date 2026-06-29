Correos facilita en Sevilla el envío de paquetes con recogida a domicilio y seguimiento en tiempo real

Entrega de Correos. - CORREOS

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Correos ha subrayado este lunes que ofrece en la provincia de Sevilla su Servicio Especial de Paquetería, que permite realizar envíos nacionales e internacionales con recogida a domicilio o entrega en cualquiera de sus 90 oficinas, adaptándose a las necesidades de cada usuario y evitando desplazamientos.

La recogida puede solicitarse a través de la página web de Correos, indicando la dirección y la fecha deseadas, mientras que la empresa se encarga de imprimir la etiqueta del envío. También es posible depositar el paquete en cualquier oficina presentando el código de prerregistro.

El servicio incluye dos intentos de entrega bajo firma, seguimiento en tiempo real y la posibilidad de modificar la fecha o la dirección de entrega mediante la funcionalidad Modify. Además, los destinatarios pueden recibir avisos por SMS o correo electrónico sobre el estado del envío.

Los envíos pueden asegurarse mediante Valor Declarado, con una cobertura de hasta 6.000 euros, y están disponibles para destinos de la península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y el extranjero. Correos destaca que, si no se cumplen los plazos comprometidos, devuelve el importe abonado por el servicio.