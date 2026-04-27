Cortado un carril del Puente del Centenario de Sevilla tras el incendio de un camión

Fotograma del vídeo captado por las cámaras de la DGT en el Puente del Centenario.
Fotograma del vídeo captado por las cámaras de la DGT en el Puente del Centenario. - DGT-SUBDELEGACIÓN
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 27 abril 2026 16:20
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SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión que circulaba por el Puente del Centenario en torno a las 15,10 horas de este lunes ha obligado al corte de uno de los carriles sentido Huelva.

Las cámaras de monitorización del citado puente que tiene la Dirección General de Tráfico (DGT) han detectado el vehículo ligero en llamas, tal como ha informado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios.

Hasta el lugar se han desplazado miembros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, así como responsables de mantenimiento y de Bomberos.

Desde la DGT se ha pedido precaución y atención a las señales variables e indicaciones de los agentes en la zona.

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