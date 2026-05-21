El cuadro 'La Piedad' de Ressendi se incorpora a las colecciones municipales de Alcalá (Sevilla) tras una donación

Presentación de la donación de 'La Piedad', de Ressendi al Museo Alcalá. - AYTO. ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha recibido la donación del lienzo 'La Piedad', del pintor sevillano Baldomero Romero Ressendi, que vivió entre 1922 y 1977, obra del afamado artista vinculado con Alcalá.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, pasa a formar parte de la colección municipal de obras pictóricas del Museo de la Ciudad gracias a "una nueva donación", cuya presentación ha presidido el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, que ha destacado que la misma viene a "conservar y poner en valor una pintura de esta categoría para la ciudadanía".

En este sentido, Rivas ha explicado que la difusión de anteriores donaciones, "especialmente de objetos y documentos personales del artista realizada por su hija, Paloma Voselle", ha destacado la "fuerte implicación" del pintor con la localidad y posicionado al Consistorio y al Museo de Alcalá como "el mejor depositario" para la conservación y difusión de su obra pictórica".

Asimismo, se trata de una pintura al óleo sobre lienzo de 117x90 centímetros, donada por José Luis Gallardo Blanquer y Ana Llopis Reyna, --nieta del coleccionista y mecenas Enrique Reyna Perales, gran amigo del artista--, y aprobada por la Junta de Gobierno Local el 20 de febrero de 2026.

La obra pasará a formar parte de la Sala de Arte Religioso del Museo, donde ya se conserva otra pieza de Ressendi, 'Descendimiento', donada en 2024 por doña María Consuelo Reyna Doménech, de la misma familia.

El titular de Cultura ha recalcado que las donaciones "son una fórmula efectiva para la conservación y puesta en valor de obras de arte y su disfrute para la ciudadanía", a la vez que ha afirmado que el Museo "tiene las puertas abiertas a obras de valos, o con implicación" con la trayectoria de los pintores de la ciudad.