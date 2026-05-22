Detenida en Sevilla por asaltar y robar la cartera de un hombre de más de 90 años tras pedirle limosna

Detenida por robar a un anciano en Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer e investiga a otro hombre por presuntamente haber robado la cartera de un hombre de 93 años que accedió a dar limosna a la primera y, posteriormente y "aprovechando su avanzada edad y fragilidad", tirarlo al suelo para hacerse con los sesenta euros que llevaba encima, tras lo que la víctima quedó herida.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron cuando la víctima caminaba por la calle y fue abordada por una mujer que pedía una limosna.

Así, el hombre "de forma caritativa y solidaria" accedió a entregarle una pequeña cantidad de dinero y continuó su marcha, ayudado de su bastón.

La mujer después fue tras la víctima y la alcanzó por sorpresa, tiró al suelo y "aprovechó su evidente fragilidad y escasa capacidad de reacción".

De esta forma y mientras el afectado aún se encontraba en el suelo, la mujer se ausentó momentáneamente del lugar para avisar a una segunda persona y regresar donde se encontraba el perjudicado.

Uno de los dos agarró sus manos para inmovilizarlo mientras el otro robó su cartera y los sesenta euros que portaba. Posteriormente, huyeron del lugar y el hombre quedó tirado en el suelo con lesiones en las manos.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil han identificado a los presuntos autores y han procedido a la detención de la mujer, así como a la investigación de otro presunto autor. Asimismo, han recuperado el dinero sustraído a la víctima.