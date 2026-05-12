Detenido por agredir a un médico de una mutua en Sevilla tras recibir el alta laboral

Archivo - Sevilla.-Sucesos.-Detenidas dos personas por robo con violencia a un joven mediante la técnica del 'mataleón' - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre como autor de un delito de atentado contra funcionario sanitario y otro de lesiones, tras agredir, presuntamente, a un médico de una mutua laboral ubicada en la capital andaluza.

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de abril, cuando el facultativo, encargado de la supervisión de una baja laboral, realizó una propuesta de alta médica al trabajador tras una consulta, informa la Policía en un comunicado.

Posteriormente, cuando el médico abandonaba el centro de trabajo fue abordado, supuestamente, por el paciente, que comenzó a increparle verbalmente.

Acto seguido, el ahora detenido le habría agredió físicamente, lo que provocó que el sanitario cayera al suelo, si bien "continuó después con la agresión". La víctima logró refugiarse en el interior del centro médico, donde fue atendida de las lesiones sufridas.

Como resultado de la investigación, los agentes lograron identificar y detener al presunto autor de la agresión y se dio cuenta de los hechos a la autoridad judicial competente.