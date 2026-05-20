Detenido un hombre tras la desarticulación de un punto de menudeo y consumo de drogas en Pilas (Sevilla)

Imagen de dron de la operación desarrollada por la Guardia Civil de Pilas (Sevilla). - GUARDIA CIVIL PILAS

PILAS (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Pilas (Sevilla) ha desarticulado un punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes en dicha localidad, en una operación que se ha saldado con la detención del propietario de la vivienda como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota, durante la denominada operación 'Paquete' en la localidad, se localizó una vivienda que hizo sospechar a los agentes que pudiera estar siendo utilizada para la distribución de sustancias estupefacientes.

De esta manera, establecido un dispositivo de vigilancia, la Guardia Civil comprobó el continuo trasiego de personas en el interior del inmueble y que estos pasaban mucho tiempo en el mismo, lo que llevó a la Guardia Civil a sospechar que pudiera estar siendo utilizada igualmente como punto de consumo.

En esta línea, la investigación llevó a realizar, una vez autorizada, la entrada y registro del inmueble donde se localizó al propietario del mismo y otra persona que ante la presencia policial trató de huir a través de la azotea, de manera que fue localizado cuando trataba de acceder a la vivienda colindante.

Durante la práctica del registro, la Guardia Civil intervino seis gramos de pasta base de cocaína y tres gramos de heroína, dispuestas ambas sustancias en dosis individualizadas para su consumo. De la misma manera, se ha incautado diverso material destinado al corte, preparación y consumo, así como documentación.

La operación ha finalizado una vez se ha puesto a disposición judicial de la Autoridad Judicial competente, del propietario de la vivienda en calidad de detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y se ha dado sarticulado el punto de venta y consumo en la localid.

La investigación continúa abierta, mientras se aanaliza la documentación intervenida en el registro y está pendiente la localización de otras dos personas, por su posible relación con dicha actividad ilícita y con el detenido.