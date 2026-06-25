Detenido un hombre por el tiroteo mortal de un varón abandonado en el Virgen del Rocío de Sevilla

Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL
SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre en el marco de la investigación del suceso ocurrido en el pasado mes de marzo, cuando un cuerpo apareció abandonado a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras ser víctima de un tiroteo.
La investigación comenzó precisamente después de que este varón fuese abandonado en "estado crítico". Falleció horas después tras atravesar una operación quirúrgica que no pudo salvar su vida.
El trabajo policial se ha desarrollado "durante meses" y ha concluido que los hechos habrían estado motivados por "desavenencias personales previas" entre autor y víctima.
Es más, ambos coincidieron mientras circulaban con sus respectivos vehículos, momento en el que este hombre habría efectuado varios disparos a corta distancia antes de abandonar el lugar.
El detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto responsable de los delitos de asesinato, tenencia ilícita de armas y contra la seguridad vial. Así, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.