Detenido en Sevilla tras una agresión que manda a la víctima en estado crítico al hospital

Detención de un hombre en Sevilla tras un altercado de tráfico - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años ha sido detenido en la tarde de este miércoles, 6 de mayo, tras agredir a otro varón, de 49 años, que ha tenido que ser trasladado en estado crítico al hospital.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 15,05 horas en la calle Virgen del Águila durante un altercado de tráfico.

La víctima, tras ser agredida, ha sido estabilizada por los servicios sanitarios del 061 y, posteriormente, ha sido trasladada al hospital, en estado crítico por las lesiones sufridas. Por su parte, el detenido se encuentra hasta el momento en dependencias policiales.