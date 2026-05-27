Dieciocho detenidos al desarticular un clan familiar de venta de droga en la barriada de Santa Teresa en Sevilla

Operación de la Policía Nacional contra un clan de venta de droga en Sevilla. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 18 personas al desarticular un clan familiar que controlaba la venta de droga en la barriada sevillana de Santa Teresa, aunque también operaba en un punto de venta en Carmona.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, los detenidos controlaban la urbanización con cámaras ocultas, y utilizaban narco pisos blindados con sistema de video vigilancia.

Además, empleaban a jóvenes para distribuir la droga y llevar a cabo la vigilancia policial.

La investigación comenzó al detectar los agentes una supuesta venta de sustancias estupefacientes en la zona y un incidente con armas de fuego en las inmediaciones de uno de los inmuebles.

Así, los agentes identificaron a los integrantes de la organización, que estaba liderada por tres individuos e integrada por más de una decena de personas encargadas de la venta, labores de vigilancia y contra vigilancia policial.

De hecho, los investigados llegaron a instalar cámaras que controlaban los accesos a la barriada y retransmitían las imágenes en tiempo real a monitores ubicados en el interior de los narcopisos, estos últimos con salas blindadas destinadas al consumo de droga.

Las viviendas localizadas eran utilizadas como centros de almacenamiento de sustancias estupefacientes y en ellas se guardaban cocaína, hachís y marihuana antes de ser distribuidas a los puntos de venta.

En el dispositivo policial participaron más de 50 agentes pertenecientes a distintas unidades especializadas y se realizaron seis registros en la barriada de Santa Teresa (Sevilla) y uno más en la localidad de Carmona.

Los puntos de venta localizados estaban "fuertemente protegidos mediante puertas reforzadas" y, en su interior, las sustencias se exhibían con vitrinas.

Además, se habilitado salas destinadas al consumo y los inmuebles contaban con sistemas de videovigilancia y mecanismos destinados a captar nuevos consumidores.

Finalmente, la Policía Nacional ha detenido a un total de 18 personas y se han intervenido casi tres kilogramos de sustancias estupefacientes, así como 20.000 euros en efectivo, una pistola eléctrica y armas blancas.

Los principales responsables de la organización han ingresado en prisión provisional por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas. No obstante, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.