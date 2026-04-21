Diego Agüera, reelegido alcalde de La Algaba (Sevilla) tras el archivo de su denuncia por acoso

Diego Agüera, reelegido alcalde de La Algaba, con el bastón de mando. - AYTO.DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Diego Manuel Agüera Piñero ha sido reelegido alcalde de La Algaba (Sevilla) en un Pleno municipal celebrado este martes, 21 de abril, "una vez cerrado el proceso judicial --relacionado con una denuncia por acoso a un menor de la escuela taurina del municipio-- que motivó su salida temporal del cargo". El resultado de la votación ha otorgado la mayoría absoluta al candidato socialista, con los votos a favor de los grupos PSOE y Con Andalucía y la abstención de PP y Vox.

El hasta ahora regidor algabeño, José Manuel Gutiérrez Retamino, reunciaba el pasado 13 de abril a su cargo después de que Agüera hubiera "manifestado su deseo" de volver a asumir la Alcaldía tras el archivo judicial del citado caso y su posterior vuelta a la militancia al PSOE, después de que fuera apartado un tiempo de la formación política al conocerse esos hechos.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el parlamentario del Grupo Socialista y número dos del PSOE de Sevilla a las elecciones del 17M, Rafael Recio, han estado presentes en esta sesión plenaria, tal como informa el Consistorio algabeño en una nota de prensa.

En su primera comparecencia tras la investidura, el regidor ha querido centrar su intervención en los agradecimientos. Así, ha reconocido la labor de Gutiérrez Retamino durante su ausencia, del que ha destacado "su gestión y entrega en un periodo complejo", así como el compromiso del equipo de gobierno y del personal municipal, al que ha definido como "el motor" del Ayuntamiento.

Agüera ha trasladado también su gratitud a la ciudadanía por el respaldo recibido durante este tiempo y ha subrayado ese apoyo como un "elemento clave" para afrontar la situación. Además, ha dedicado palabras de reconocimiento a su familia y entorno cercano.

De cara a esta nueva etapa, Agüera ha asegurado que regresa con prioridades claras: "continuar la transformación del municipio, impulsar nuevas infraestructuras y servicios públicos, mejorar las condiciones laborales de la plantilla municipal y fomentar la unidad para seguir posicionando a La Algaba en el área metropolitana". "Me fui por responsabilidad. Vuelvo por mi compromiso con La Algaba", ha concluido.